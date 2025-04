Jak podziękować świadkom za pomoc w przygotowaniu i organizacji wesela, a także za obecność podczas składania małżeńskiej przysięgi? Najczęściej Para Młoda decyduje się na oficjalne podziękowanie w czasie trwania wesela. Zwykle jest to czas tuż przed lub po oczepinach. Co dać świadkom w prezencie?

Reklama

Spis treści:

Podziękować świadkom można na wiele sposobów. Najczęściej jest to fizyczny podarunek, choć pary często decydują się na inną formę. O ile podziękowania dla gości weselnych zwykle są drobne, o tyle prezent dla świadków powinien być bardziej "pompatyczny".

Jeśli nie chcesz kupować dużego prezentu, możesz postawić na bukiet lub butelkę dobrego alkoholu, a później przygotować coś ciekawego w ramach samego wesela. Jeśli np. masz smykałkę muzyczną, spróbuj zaśpiewać ulubione piosenki świadków albo zagraj coś pięknego na wybranym instrumencie. Pięknym sposobem na podziękowanie świadkom może być też wspólny taniec z Parą Młodą tuż przed oczepinami lub zaraz po nich.

fot. Podziękowania dla świadków: pomysły/Adobe Stock, sutlafk

Jeśli zamiast organizować jakieś konkretne wydarzenie lub w ramach dodatku do niego chcesz postawić na prezent dla świadków, wybierz gotowy kosz z drobiazgami albo bardzo dobry alkohol. Duże kosze prezentowe zawierają w sobie głównie kawę lub herbatę oraz słodkości.

Świetnym pomysłem jest także przygotowanie dużej kartki z podpisami (być może też zdjęciem) Pary Młodej. Niech ma format minimum A3 i będzie oprawiona w ozdobną ramkę. Taki prezent na pewno sprawi świadkom dużo radości i będzie piękną pamiątką.

Zwykle Para Młoda na przekazanie prezentów wybiera sobie końcówkę pierwszej połowy wesela. Dobrze, jeśli odbywa się to mniej więcej wtedy, co oczepiny i prezentacja tortu (jeśli decydujecie się na podanie go późnym wieczorem).

Podziękowanie dla świadków powinno mieć miejsce jeszcze w czasie pracy fotografów i filmowców, aby zachować ten moment na wieczną pamiątkę. Wiele Par Młodych obecnie decyduje się nie tylko na podziękowanie świadkom, ale także najbliższym przyjaciołom, którzy pomagali w przygotowaniach lub w inny sposób wspierali narzeczonych przed tym ważnym dniem.

fot. Podziękowania dla świadków/Adobe Stock, tanialerro

Reklama

Czytaj także:

Nazwy rocznic ślubów: znasz wszystkie?

Oryginalna prośba o świadkowanie

30 ślubnych przesądów