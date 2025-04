Przygotowania do ślubu to o wiele więcej, niż rezerwacja terminu i sali, czy kupno strojów. To poważne, ogromne przedsięwzięcie, z mnóstwem szczegółów do dopracowania. Jeśli nie chcecie się denerwować, to za przygotowania zabierzcie się o wiele wcześniej, niż na kilka miesięcy przed planowaną uroczystością.

Reklama

Podzielcie organizację ślubu i wesela na kilka etapów - o wiele łatwiej będzie spiąć wszystko razem.

Przygotowania do ślubu - od czego zacząć?



Wszystkie podane poniżej kroki zależą w dużej mierze od tego, ile macie czasu, jak wiele z tych elementów wykorzystacie, jaki macie budżet i czy szybko podejmujecie decyzje.

Często warto dopytywać o to, ile macie czasu na podjęcie decyzji, np. co do wyboru sukni, ile będziecie musieli czekać na obrączki i kiedy najlepiej jest zarezerwować makijaż ślubny.

Wszystko to bowiem zależy od terminów danych podwykonawców, z usług których będziecie chcieli skorzystać w tym dniu. Jedni mają bardzo duże obłożenie, podczas gdy inni - spokojnie mogą przyjąć zlecenia nawet na tydzień przed weselem. Pamiętajcie, aby podpisywać umowy i regulować wpłaty w terminie.

Oczywiście trzeba też pamiętać o sprawach urzędowych - w zależności od rodzaju ślubu, trzeba dostarczyć czy do urzędu czy do Kościoła odpowiednie dokumenty. O tym co i w jakich terminach trzeba dostarczyć poinformuje Ksiądz lub/i urzędnik. W przypadku ślubu konkordatowego oprócz dokumentów, które trzeba dostarczyć, konieczne jest wzięcie udziału w naukach przedmałżeńskich i w poradnictwie rodzinnym.

Etap 1 - wstępne czynności organizacyjne

ustalenie daty ślubu,

ustalenie rodzaju ślubu (cywilny czy kościelny),

sporządzenie listy gości.

Etap 2 – organizujemy swoje wesele

szukanie sali, Urzędu/Kościoła - sprawdzenie wolnych terminów, rezerwacja,

znalezienie fotografa, kamerzysty, zespołu bądź Dj-a,

szukanie sukni ślubnej, butów, bielizny i dodatków dla Panny Młodej, garnituru i dodatków dla Pana Młodego,

szukanie obrączek ślubnych,

rezerwacja makijażystki i fryzjera, wykonanie próbnego makijażu i fryzury, ale dopiero po zakupie sukni,

znalezienie florystki (bukiet dla ciebie i świadkowej, butonierki dla Pana Młodego i świadka, kompozycje kwiatowe na sale i do Kościoła, dekoracja samochodu, itd.),

znalezienie cukierni (tort i ciasta),

znalezienie odpowiedniego transportu dla Pary Młodej i gości,

znalezienie odpowiednich zaproszeń (zaproszenia ślubne należy wręczyć/wysłać najpóźniej na 3 miesiące przed datą ślubu),

rezerwacja noclegów dla gości,

znalezienie odpowiednich atrakcji na ślub,

kurs tańca czy nauka pierwszego tańca.

fot. Adobe Stock

Etap 3 – ustalamy szczegóły

Zazwyczaj w ostatnim miesiącu ustala się takie szczegóły jak:

dokładne menu w lokalu,

dokładne ilości ciast i tortu,

winietki z rozsadzaniem gości i tablicę z rozsadzaniem gości,

pokoje dla gości i rozlokowuje się dokładnie kto gdzie ma spać,

trasę przejazdu autokaru z gośćmi,

godziny i miejsca przyjazdu fotografa, kamerzysty, zespołu, etc.,

Etap 4 – po weselu

rozliczenia z lokalem, zespołem/dj-em i wszystkimi wynajętymi podwykonawcami (np. barmani, cukiernia),

rozliczenia z fotografem/kamerzystą – zazwyczaj po oddaniu materiału foto/video,

załatwienie spraw urzędowych – zmiana wszelkich dokumentów (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny), zmiana nazwiska w banku i we wszelkiego rodzajach dokumentów, w których widnieje nasze nazwisko,

podróż poślubna.

Organizacja ślubu i wesela, podzielona na etapy, będzie o wiele łatwiejsza i przyjemniejsza. Łatwiej będzie mieć nad wszystkim kontrolę i monitorować poszczególne etapy, a także reagować na komplikacje i niepowodzenia. Ślub bierzecie w założeniu raz w życiu - niech więc będzie to dzień jak z najpiękniejszej bajki!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.04.2011.

Zobacz więcej na temat organizacji ślubu i wesela:

Ile w przybliżeniu kosztuje wesele na 100 osób? Przeliczyłyśmy!

Nauki przedmałżeńskie - weekendowe lub online. Czy to w ogóle możliwe?

Jak wybrać najlepszego fotografa na swój ślub?