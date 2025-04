"Gody mam. Godzę się z twoim ojcem od 29 lat" - głosi fragment jednej z polskich komedii romantycznych. Gody, czyli najczęściej okrągła rocznica ślubu, to dla wielu par bardzo podniosłe wydarzenie. Zwykle jest tak, że im większy staż małżeństwa, tym bardziej pompatyczna impreza z tej okazji.

Rocznice ślubu mają swoje nazwy, ale wszystkich spamiętać nie sposób. Spis wszystkich nazw rocznic ślubu ułatwi ci też wybór odpowiedniego prezentu. Bardzo łatwo w ten sposób nawiązać do trwałości więzi małżeńskiej.

Wszystko dlatego, że nazwy rocznic ślubu inspirowane są różnymi materiałami, a im dłuższy staż małżeński, tym trwalszy materiał. Propozycje konkretnych prezentów znajdziesz pod kompletną listą z nazwami rocznic.

Przyjęło się, że okrągłe rocznice ślubu, np. 10 lub 30, określa się mianem "gody", jednak coraz częściej zdarza się także, że na wszystkie pozostałe rocznice także stosuje się takie określenie. Nazwy konkretnych godów nawiązują do materiałów lub tekstur, co zdecydowanie dodaje im romantyzmu.

Najhuczniej świętowane są gody papierowe, czyli pierwsza rocznica ślubu oraz złote gody, czyli pięćdziesięciolecie małżeństwa. Bardzo często życzenia na pierwszą rocznicę ślubu są dość zabawne, a kolejne bardziej poważne.

Z okazji 50. rocznicy ślubu małżonkowie dostają nawet medal od władz państwa, w nagrodę i w ramach uznania za wieloletnie wspólne życie. Dla jednych jest to tylko bibelot, ale wiele par traktuje go jako prawdziwą odznakę i ukoronowanie miłości.

Pierwsza rocznica ślubu zwana jest papierową. To materiał zwiewny i delikatny, ale także dość nietrwały. Wiele małżeństw rozpada się jeszcze przed upływem roku, stąd wymyślono takie nazewnictwo.

Jaki drobiazg można podarować ukochanej osobie w tym dniu? Sprawdzi się np. ulubiona książka w specjalnym wydaniu, samodzielnie napisany wiersz lub plakat, który możecie powiesić nad łóżkiem.

Dobrym pomysłem będzie też wywołanie wspólnego zdjęcia, niekoniecznie ślubnego. Być może świetnego materiału zdjęciowego dostarczyła wasza podróż poślubna? Warto przeszukać zasoby dysku w komputerze.

Pary często decydują się także na powtórzenie ślubnej sesji z okazji wspólnie spędzonego roku. Nierzadko są to przy okazji zdjęcia z nowym członkiem rodziny - najczęściej jest to oczywiście maluch, ale wiele młodych małżeństw decyduje się np. na sesję ślubną z psem. To świetny sposób na kreatywne spędzenie rocznicy.

Druga rocznica ślubu zyskała miano bawełnianej. To także bardzo delikatny materiał, który często zyskuje na sile, np. po włożeniu do wody. Niekiedy kawałki bawełny nie rozpadają się, ale jeszcze mocniej wiążą ze sobą włóknami. Druga rocznica ślubu to więc kolejny przykład "nietrwałej", oczywiście według nazewnictwa.

Jeśli bawełna, to wspólnym prezentem może być więc zestaw pościeli czy... wygodne kapcie. Aby drobiazg przypominał o wyjątkowej okazji, warto zamówić produkt ze spersonalizowanym emblematem.

Ciekawym pomysłem będzie też zakup dwóch par takich samych skarpetek - dla niego i dla niej. W sprzedaży jest wiele zabawnych motywów. Z pewnością znajdziecie ten najlepszy dla was.

Trzecia rocznica ślubu zyskała nazwę skórzanej. Skóra to trwały, mocny materiał, który może przetrwać lata bez żadnych uszkodzeń.

Jaki wybrać prezent na trzecią rocznicę ślubu? Świetnym pomysłem są w tym wypadku skórzane akcesoria: paski, torebki, rękawiczki, portmonetki, buty… wybór skórzanych przedmiotów idealnych na prezent rocznicowy jest całkiem duży.

Czy owoce lub kwiaty są trwałe? Raczej nie. Te suszone to zazwyczaj zły omen dla związku, skąd więc wzięła się nazwa owocowej albo kwiatowej rocznicy ślubu? W psychologii spotyka się czasem teorię o tym, jakoby pary po czterech latach związku najczęściej się rozstawały. Być może więc jest tak, że te kwiaty i owoce mają osłodzić i uprzyjemnić ten czas, a przez to jeszcze bardziej umocnić związek.

Co na prezent z okazji owocowych godów? W zależności od pory roku, ukochaną osobę możesz zabrać na spacer do parku, sadu, palmiarni lub ogrodu botanicznego. Czwartą rocznicę ślubu warto uczcić także odrobiną słodyczy - owocowy deser w ulubionej cukierni będzie idealny, możesz też samodzielnie przygotować coś, co oboje lubicie.

Panowie zwykle nie mają problemu z tym, co kupić z okazji czwartej rocznicy, zresztą ten schemat lubią powtarzać co roku. Tak, bukiet kwiatów to zawsze dobry pomysł. Może warto wybrać te, które znalazły się przed czterema laty w bukiecie ślubnym?

Drewno to bardzo wdzięczne tworzywo, a piątą rocznicę ślubu określa się jako "półokrągłą". To taki moment połówkowy między ślubem a pierwszą okrogłą rocznicą.

Jako prezent na tę okazję możesz dać współmałżonkowi drewnianą ramkę z waszym wspólnym zdjęciem, szkatułkę na biżuterię lub inne drobiazgi, rzeźbione pałeczki do sushi…

Dla tych, którzy cenią sobie ekstremalne przeżycia proponujemy spływ kajakowy czy wypad do parku linowego. Romantycy posiadający kawałek ziemi mogą pójść jeszcze o krok dalej i zasadzić własne... drzewko. To będzie wspaniała pamiątka tej rocznicy na kolejne lata.

Cukrowa (albo inaczej zwana: cukierkowa) rocznica ślubu, wymaga specjalnej oprawy. To prawdziwie słodka rocznica, zbliżająca coraz bardziej do dziesięciolecia małżeństwa. Jeśli chcesz uczcić wasze sześcioletnie pożycie małżeńskie w odpowiedni sposób, zaproś ukochaną lub ukochanego do cukierni. Zamówcie wasze ulubione słodkości i cieszcie się wspólnymi chwilami. To z pozoru prosty, ale bardzo przyjemny sposób na spędzenie razem waszego święta.

Dla tych, którzy cenią praktyczne prezenty proponujemy mikser, dzięki któremu przygotujecie pyszne ciasta, zestaw do ozdabiania tortów... Jako wyzwanie możecie potraktować voucher na warsztaty cukiernicze dla dwojga.

Siódma rocznica ślubu: jakie to gody? Siedmiolecie małżeństwa nazywane jest rocznicą wełnianą. To mocny, ale też miękki i wygodny materiał, który króluje w naszych szafach od pokoleń. Jest to więc nadzieja na to, że także małżeństwo przetrwa wszystkie trudne chwile i będzie tak samo udane za kolejnych siedem czy piętnaście lat.

Jak taka rocznica, to koniecznie własnoręcznie zrobione skarpety, szaliki, czapki, swetry czy rękawiczki. Oczywiście wełniane. Na liście wełnianych prezentów mogą znaleźć się również koce, pledy czy wełniany ocieplacz na kubek z herbatą.

Aby prezent nie był zbyt banalny, proponujemy w pakiecie dołączyć bilet dla dwojga na zimowe wakacje w górach, gdzie będziecie mogli wykorzystać swoje odzieżowe prezenty.

Glina - plastyczny materiał, który po odpowiedniej obróbce jest wyjątkowo trwały i pięknie prezentuje się jako domowa dekoracja czy element stołowej zastawy. Właśnie takie jest małżeństwo po ośmiu latach - piękne, a dodatkowo mocne i trwałe.

Jaki prezent wybrać na glinianą rocznicę? Co powiesz na to, aby zapisać się we dwoje na warsztaty z ceramiki? Moglibyście stworzyć wspólnie pamiątkowe zawieszki na ścianę czy inne rzeczy, które ozdobiłyby wasze gniazdko?

A może lubicie pić we dwoje herbatę i przyda wam się zestaw specjalnych glinianych naczyń? Glina jest bardzo plastyczna, a pomysłów są tysiące.

Wiklinowa rocznica to tylko krok od dziesięciolecia małżeństwa. Nazwa nawiązuje do wikliny, kolejnego materiału, który cechuje się ogromną wytrzymałością na niesprzyjające warunki zewnętrzne. Takie małżeństwo przetrwa każdą burzę!

Jeśli uważasz, ze za wcześnie jeszcze na zakup bujanego fotela, może warto kupić wiklinowy kosz na wspólne pikniki? Wtedy już tylko wystarczy zorganizować na świeżym powietrzu pyszny obiad w miłym miejscu i świętować wspólną, dziewiątą rocznicę.

Dziesiąta rocznica ślubu oznacza, że doskonale się znacie, a wasz związek jest trwały jak aluminium i cyna.

Z wyborem prezentu nie powinno być więc najmniejszego problemu. Zwykle jednak przychodzi w końcu taki moment, w którym wyczerpują się pomysły. Wspólną dekadę związku warto uczcić w szczególny sposób.

Dla szalonych i wciąż żądnych wrażeń proponujemy daleką, romantyczną podróż z noclegami w ciągniętej za samochodem przyczepie. Jeśli stawiacie na doznania estetyczne, możecie obdarować się cynową biżuterią lub wręczyć sobie wykonane z cyny dekoracje do domu – szkatułki, wazony, kuferki.

Stalowa rocznica oznacza, że to małżeństwo przetrwa niemal wszystko - każdy sztorm i nieprzyjemności! Nie świętuje się jej tak, jak dziesiąta rocznicę, ale stalowe gody warto podkreślić romantyczną kolacją czy weekendowym wyjazdem.

Mężczyzna, ceniący praktyczne rozwiązania, z pewnością ucieszy się z zestawu narzędzi lub nowej golarki. Kobiecie podarować można np. biżuterię, ale tak naprawdę wachlarz możliwości jest ogromny.

Pióro z dedykacją, ramka na zdjęcie, praktyczny wnętrzarski gadżet - to ciekawe pomysły na prezent na rocznicę ślubu.

Osoba, która ma w szafie lniane lub jedwabne ubrania, doskonale wie, że to inwestycja na lata. Podobnie jak wasze małżeństwo, które właśnie osiągnęło próg 12 wspólnych lat.

Na dwunastą rocznicę ślubu warto sprawić sobie coś wykonanego z tego materiału. Jedwabna bielizna, szlafrok, a może koszula? Modnym dodatkiem może okazać się chustka na włosy lub apaszka, dla mężczyzny - krawat.

Koronkowe gody: ta nazwa może być myląca. Przecież koronka jest bardzo nitrwała, a do tego trzynastka przynosi pecha. Nich bardziej mylnego! Trzynastka nie może być pechową liczbą, skoro już tyle lat jesteście razem. Warto uczcić trzynastą rocznicę ślubu w sypialni, obowiązkowo w koronkowej bieliźnie!

Koronka jest wykonywana z niezwykłą starannością, to także może być inspiracją przy wyborze prezentu, który powinien być dobrze przemyślany. Może zechcesz wykonać coś własnoręcznie? To nie musi być haft, ale chociażby mydło lub kula do kąpieli DYI.

Kość słoniowa zawsze była cennym i pożądanym materiałem. Jest też trudna do uzyskania i najlepiej pozostawić ją w naturze - tam, skąd pochodzi. 14 lat razem to dzień, kiedy także warto docenić to, co nie zawsze jest uchwytne. Nie chcąc traktować nazwy rocznicy zbyt dosłownie, warto postawić na co, o czym od dawna marzyliście, ale wciąż odkładaliście na później.

Doskonałym pomysłem byłoby zaplanowanie egzotycznej podróży np. do kraju, gdzie te olbrzymie zwierzęta można będzie zobaczyć z bliska.

Szkło to szlachetny i praktyczny materiał, który poprzez swoją uniwersalność zyskuje niezwykłe cechy. Dlatego też kolejna "połówkowa" rocznica dzieląca 10 i 20, nazywana jest kryształowymi godami.

Trudno nie pomyśleć więc o zestawie kieliszków, którymi moglibyście wznieść toast z okazji 15. rocznicy ślubu. By spersonalizować prezent, można pokusić się o zlecenie wykonania grawerunku. W domu z pewnością znajdzie się też miejsce na nowy wazon, w którym będzie można wyeksponować bukiet kwiatów.

Po dwudziestu latach ślubu wasz związek jest jak porcelana: piękny, szlachetny i ponadczasowy. Taką rocznicę warto uczcić kolacją, wspólnym wyjazdem albo romantycznym wieczorem w SPA.

Nazwa dwudziestej rocznicy ślubu - porcelanowa - od razu kojarzy się z zastawą stołową. Nie trzeba jednak traktować tego tak dosłownie. Warto za to spędzić ten dzień wyjątkowo i uczcić go wystawnym obiadem lub romantyczną kolacją we dwoje.

Dwudziestą piątą rocznicę ślubu określa się także nazwą srebrne gody. Z okazji tak dużego stażu małżeńskiego nierzadko organizuje się większą imprezę, na którą zaprasza się więcej gości. Często stosuje się nawet określenie drugiego wesela. Często gości się w lokalu prawie całą rodzinę, aby wspólnie uczcić 25 lat wspólnego życia.

Z tej okazji warto wręczyć ukochanej osobie srebrną biżuterię - kolczyki, łańcuszek lub zegarek na bransolecie.

Mówi się, że diamenty to najlepsi przyjaciele kobiety, ale perły to także całkiem dobrzy kumple. Warto sugerować się tym, szukając prezentu. Trzydziesta rocznica ślubu, okrągła niczym perła nie zasługuje na to, by ją przemilczeć. Dlatego spędźcie dzień na rozmowach i wspomnieniach.

Z półki warto zdjąć lekko zakurzony album ślubny i przypomnieć sobie, jak to było. Możecie sobie pogratulować - wytrwaliście tak długo. Jesteście ze sobą na dobre i na złe, to wasze perłowe gody. Należą wam się słowa uznania i gratulacje!

Od razu na myśl przychodzą korale, ale to wybór wyjątkowo oczywisty. Koralowe gody nawiązują do jednego z kamieni szlachetnych, który mieni się pięknymi kolorami i idealnie odwzorowuje barwną relację, która od tylu lat was łączy.

Koralowy to także nazwa koloru, jeśli druga połówka go lubi, można wybrać drobiazg w tym odcieniu. Świetnie sprawdzi się także wyjazd w dalekie strony, aby podziwiać - nomen omen - rafy koralowe.

Nazwy rocznic ślubu od czterdziestej włącznie, nawiązują do nazw kamieni i metali szlachetnych. Te drogie minerały to doskonały pomysł na prezent, ale nie każdego stać na biżuterię z rubinem. Upominek może więc nawiązywać chociażby do wyrazistej, czerwonej barwy.

Rubinowe gody z reguły nie są hucznie świętowane, niemniej jednak rodzina zawsze pamięta o złożeniu pięknych życzeń z okazji rocznicy ślubu i podarowaniu jakiegoś drobiazgu.

Czterdziesta piąta rocznica ślubu jest określana jako szafirowa. Szafir jest rzadkim minerałem, a więc symbolizuje coś wyjątkowego. Podobnie jak wieloletni staż małżeński, dlatego warto zdecydować się spędzić tę rocznicę w wyjątkowy sposób.

Szafir jest wykorzystywany także do wykonywania... igieł do gramofonów. Słuchanie płyt winylowych ostatnio znów jest modne. Czy pamiętacie piosenkę, przy której tańczyliście pierwszy taniec, a może macie inny, ulubiony utwór, który kojarzy wam się z początkami znajomości?

Warto odświeżyć pamięć, kupić płytę lub wspólnie posłuchać. Jeśli tylko macie dość sił, zatańczcie. Może dawno już tego nie robiliście?

Złote gody to wyjątkowy jubileusz małżeński. Jeśli jesteś zaproszona na taką uroczystość lub sama możesz pochwalić się tak długim stażem małżeńskim, wybierz coś wyjątkowego. Personalizowany album na zdjęcia, wino o słusznym roczniku, kufer na wspólne skarby - to idealne prezenty na 50. rocznicę ślubu.

50 rocznica ślubu to często moment, kiedy para decyduje się na tzw. odnowienie ślubu. Mimo iż jest on nadal ważny, małżeństwo chce jeszcze raz wyznać sobie miłość w urzędzie stanu cywilnego. Złote gody to także okazja na huczną imprezę. Wobec tego życzenia na 50 rocznicę ślubu składa się często nie w domu, a w elegancko przystrojonym lokalu.

Podczas odnowin można napisać własne przysięgi małżeńskie i wygłosić je swojej drugiej połówce w obecności gości.

Kolejne rocznice ślubów także mają swoje własne nazwy. Są to:

55. rocznica ślubu - platynowa lub szmaragdowa,

60. rocznica ślubu - diamentowa,

65. rocznica ślubu - żelazna,

70. rocznica ślubu - kamienna,

75. rocznica ślubu - brylantowa,

80. rocznica ślubu - dębowa.

