Czym byłoby wesele bez skocznej muzyki porywającej gości na parkiet? Na etapie planowania playlisty weselnej często pojawia się sporo wątpliwości - czy wybrane kawałki spodobają się gościom? Stawiać na muzykę biesiadną, polską klasykę czy zagraniczne hity?

Przedstawiamy listę 120 hitów, wśród których znajdziesz piosenki zarówno polskie jak i zagraniczne. Gwarantujemy, że każdy z weselników znajdzie tutaj coś dla siebie i będzie się wyśmienicie bawić. Najpierw warto zaplanować, ile piosenek w ogóle powinno pojawić się na weselnej playliście.

Spis treści:

Przyjmując, że jedna piosenka trwa ok. 3 minut, a wesele zaczyna się od 18 i trwa do 5 nad ranem oraz występują przerwy na tzw. "ciepły posiłek", to warto zaplanować około 200 utworów. Lepiej oczywiście mieć więcej - zapas pozwoli na różne kombinacje.

Wybrane utwory podzieliłyśmy na 3 kategorie:

polskie klasyki,

hity disco polo,

zagraniczne hity.

Zabawa przy każdej z tych piosenek jest gwarantowana! Jedne będą idealne do spokojnego tańca-przytulańca, inne zaś skłonią do żywiołowej zabawy.

Oto 60 polskich propozycji - masz w czym wybierać!

2+1 „Chodź pomaluj mój świat" Alicja Majewska „Odkryjemy miłość nieznaną" Andrzej Rybiński „Nie liczę godzin i lat" Andrzej Rybiński „Pocieszanka" Andrzej Zaucha „Byłaś serca biciem" Andrzej Zaucha „C'est la vie" Anna Jantar „Przetańczyć z Tobą chcę całą noc" Anna Jantar „Tyle słońca w całym mieście" Anna Jantar „Moje jedyne marzenie" (znane też jako "Przetańczyć z Tobą chcę całą noc") Beata Bartelik „Sen na pogodne dni" Bolter „Daj mi tę noc" Borysewicz i Kukiz „Jeśli tylko chcesz" Brathanki „Czerwone korale" Brathanki „Gdzie ten który powie mi" Brathanki „W kinie w Lublinie" Budka Suflera „Jolka" Buffo „Serduszko puka w rytmie cza-cza" Czerwone Gitary „Historia jednej znajomości" Czerwone Gitary „Słowo jedyne Ty" Czesław Niemen „Pod papugami" Vox „Rycz mała rycz" De Mono „Kochać inaczej" Edyta Bartosiewicz „Ostatni" Eleni „Tylko w Twoich dłoniach" Ewa Bem „Moje serce to jest muzyk" Golec uOrkiestra „Lornetka" Grzegorz Tomczak „Niebieska piosenka" Halina Frąckowiak „Papierowy księżyc" Hanna Banaszak „Pogoda ducha" IRA „Ona jest ze snu" Janusz Laskowski „Biały miś" Jerzy Połomski „Bo z dziewczynami" Joanna Zagdańska „Rękawiczki" Justyna i Piotr „Ty i ja" Kalina Jędrusik „Bo we mnie jest sex" Kancelarya „Zabiorę Cię właśnie tam" Karolina Kozak „Razem zestarzejmy się" Katarzyna Skrzynecka i Robert Janowski „Ten którego kocham" Kayah & Goran Bregovic „Prawy do lewego" Kayah i Kiljański „Prócz Ciebie nic" Kindla „Z kimś takim jak Ty" Krzysztof Krawczyk „Ostatni raz zatańczysz ze mną" Krzysztof Krawczyk „Bo jesteś Ty" Krzysztof Krawczyk „Preludium weselne" Krzysztof Krawczyk „Tylko Ty, tylko ja" Lady Pank „Zawsze tam gdzie Ty" Maryla Rodowicz „Kolorowe jarmarki" Natalia Kukulska „Zakochani" Natalia Kukulska „Zakochani" Natalia Kukulska i Piasek „Jesteś blisko mnie" Olga Szomańska i Przemysław Branny „Niech mówią, że to nie jest miłość" Seweryn Krajewski „Wielka miłość" Seweryn Krajewski „Baw mnie" Skaldowie „Ktoś mnie pokochał" Skaldowie „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" Sławek Uniatowski „Kocham Cię" Sumptuastic „Kołysanka" Universe „W perły zmienić deszcz" Varius Manx „Maj" Varius Manx „Dziękuję"

Szukasz piosenki na pierwszy taniec? Może wybierzesz coś z naszej listy!

Te hity zna każdy - i choć nie każdy się do tego przyzna, to większość będzie je śpiewać w trakcie tańca.

Ada Krawczyk „Weselny klimat" After Party „Ona lubi pomarańcze" After Party „Tylko ona jedyna" Akcent „Biorę urlop od Ciebie" Akcent „Królowa nocy" Akcent „Przekorny los" Akcent „Przez Twe oczy zielone" Andre "Ale Ale Aleksandra" Bayer Full „Czerwone i bure" Bayer Full „Majteczki w kropeczki" Big Cyc "Rudy się żeni" Bobi „Cudny aniele" Boys „Jesteś szalona" Boys „Niech żyje wolność" Cliver „Moje ciało oszalało" Defis „Niespotykany kolor" Defis „Tak bardzo tego chcę" Dj Disco i Mc Polo „Ty jesteś ruda" Extasy „Po uszy zakochany" Extazy „Buzi to za mało" Freaky Boys „Do białego rana" Gesek „W dyskotece (Balujesz Do Rana)" Jorgus „Niebezpieczna" Jorrgus „Na zabawie" Kaczuszki Long & Junior „Kolorowa sukienka" Long And Junior „Tańcz tańcz tańcz" Masters „Żono moja" Mejk „Tańczę z nim do rana" Mig „Dziewczyna z sąsiedniej ulicy" Piękni i Młodzi „Jedno słowo" Piękni i Młodzi „Niewiara" Piękni i Młodzi „Tak już bez ciebie" Power Play „Zawsze coś (Oj Tam, Oj Tam)" Shazza „Bierz co chcesz" Weekend „Ona tańczy dla mnie"

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć także propozycji hitów zagranicznych artystów. Część z nich to klasyki, przy których na weselu bawili się nasi rodzice, inne to współczesne przeboje.

Bill Medley & Jennifer Wernes “(I’ve had) The time of my life" (piosenka z filmu “Dirty Dancing") Boney M „Rivers of Babylon" Bonnie Tyler „You are so beautiful" Celine Dion „Beauty and the Beast" Celine Dion „Because you loved me" Crystal Bernard „Forever tonight" Elton John „Can you feel the love tonight" Elvis Presley „Cant help falling in love" Frank Sinatra „Strangers in the night" Gloria Gaynor „I will survive" James Blant „You are beautiful" Joan Jett „I love rock and roll" Leonard Cohen „Dance me to the end of love" Marc Anthony „I need to know" McCoy „Another night real" Modern Talking „Cheri Cheri Lady" Modern Talking „You're my heart, you're my soul" Phil Collins „A groovy kind of love" Phil Collins „Against all odds" Roy Orbison „Anything you want you got it" Roy Orbison „Pretty woman" Shakin Stevens „Cry just a little bit" Shakin Stevens „You drive me crazy" Simple Red „Something got me started" Stevie Wonder „I just called to say I love you" Stevie Wonder „Part time lover" The Beatles „I want to hold your hand" Tina Turner „The best" Wet Wet Wet „Love is all around" Whitney Houston „I will always love You" Whitney Houston „I wanna dance with somebody"

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.11.2017

