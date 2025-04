Jak powinna wyglądać prośba o świadkowanie? W zasadzie to jak tylko chcesz. Jeśli chcesz po prostu zapytać bliską osobę, czy będzie ci towarzyszyć w tym szczególnym dniu, zrób to. Jeśli jednak chcesz postawić na oryginalną prośbę lub ciekawy prezent dla świadka czy świadkowej, wykorzystaj te inspiracje!

Spis treści:

Bardzo popularną formą prośby o świadkowanie jest przekazanie (najlepiej osobiście) eleganckiej kartki, która już od początku będzie zdradzać cel wizyty u przyjaciółki czy przyjaciela. Najczęściej na takiej kartce widują klasyczne prośby "czy będziesz moją świadkową/moim świadkiem?", ale świetnie sprawdzi się także nietypowy napis: "bez Ciebie nie powiem TAK" czy "Potrzebuję czegoś starego, czegoś nowego, czegoś pożyczonego, czegoś niebieskiego… i Ciebie!"

Możesz też postawić na dłuższą, personalizowaną formę prośby o świadkowanie i przygotować wypowiedź od serca albo wykorzystać gotową rymowankę:

Serce mi podpowiada, by do Ciebie kroki skierować,

Wiem, że tej decyzji nigdy w życiu nie będę żałować.

Jak niczego teraz pragnę, byś Świadkową mą została,

W tej najważniejszej chwili towarzyszyć mi zechciała.

To wielki moment w mym życiu, chcę byś ze mną była,

Swoją osobą także wsparła, to wydarzenie uświetniła.

Ile czasu wcześniej prosić o świadkowanie?

Prośbę o świadkowanie najlepiej przekazać minimum 4 miesiące przed ślubem. Najlepszym momentem jest pół roku przed dniem ceremonii. Świadek musi mieć czas, aby przygotować się do swojej roli, a ty musisz wziąć pod uwagę fakt, że wybrana przez ciebie osoba może ci odmówić.

fot. Prośba o świadkowanie/Adobe Stock, Cavan

Zamiast kartki czy osobiście wypowiedzianej prośby możesz także przygotować przyszłej świadkowej lub świadkowi wyjątkowy prezent. Najczęściej są to gotowe boxy, w których znajduje się mała butelka alkoholu (prosecco lub whiskey), biżuteria lub mały gadżet, a także kartka z prośbą o świadkowanie.

fot. Box prezentowy: prośba o świadkowanie/Pinterest

Bardzo popularną formą jest także podanie przyszłej świadkowej czy świadkowi kawy lub herbaty w kubku, na dnie którego widnieje prośba "czy zostaniesz moim świadkiem/moją świadkową?". Moment, w którym dana osoba odkrywa napis na dnie filiżanki czy kubka, jest bardzo wzruszający dla obu stron.

Często w ramach prezentu z prośbą o świadkowanie przekazuje się bransoletkę (odpowiednio damską lub męską) z grawerem. Jest to bardzo elegancki upominek, który na zawsze będzie przypominał świadkom o tym niezwykłym dniu.

fot. Prezent prośba o świadkowanie: box/Adobe Stock, Vadim Pastuh

Jeśli chcesz poprosić kogoś z rodziny lub bliskiego znajomego o bycie świadkiem na twoim ślubie, również możesz wykorzystać box prezentowy, kartkę albo inną, kreatywną formę. W boksie najczęściej znajduje się alkohol, piersiówka i męska biżuteria z grawerem. Nie może zabraknąć także kartki z prośbą o świadkowanie.

fot. Prośba o bycie świadkiem na ślubie/Pinterest

Świadkowi możesz również podarować kubek (lub kieliszek) z napisem na dnie, a do boksu prezentowego włożyć krawat, który świadek następnie ubierze na ślub.

fot. Prośba o bycie świadkiem na ślubie/Adobe Stock, zoerae28

