Życzenia ślubne składane młodej parze tuż po uroczystości, powinny być przede wszystkim szczere. Warto powiedzieć kilka ciepłych słów, płynących prosto z serca. Jeśli życzenia ślubne mają znaleźć się na kartce z życzeniami, można wykorzystać gotowy tekst np. w formie wiersza.

Reklama

Życzenia ślubne - klasyczne i eleganckie

Dzień ślubu to wyjątkowe wydarzenie. To chwile pełne wzruszenia i emocji, dlatego czasem trudno zebrać się na podniosłą mowę. Przygotowaliśmy dla ciebie małą ściągę - możesz przekazać młodym te słowa, bądź zainspirować się nimi do stworzenia własnych życzeń.

Będą także idealnie nadawać się do wpisania na kartkę okolicznościową, dodawaną do prezentu dla nowożeńców. Zobacz, czego życzyć młodej parze.

Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia...

Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Spełnienia marzeń, zdrowia, radości oraz samych szczęśliwych i pogodnych dni w życiu!

Z okazji Ślubu...

Z okazji Ślubu życzenia wszystkiego najlepszego: aby miłość i wzajemne zrozumienie nigdy Was nie opuściło, a uśmiech był Waszym wiernym towarzyszem w tej niełatwej drodze wspólnego pożycia...

fot. Adobe Stock

Młodej Parze...

Młodej Parze, Boże stwórz życie z najpiękniejszych róż! Święta dziś chwila Nadobna Paro! Z miłością szczerą, co w sercach płonie u stóp ołtarza klękacie z wiarą, Kapłan nad Wami podnosi dłonie. Bądźcie szczęśliwi! To dwa wyrazy z których niech cała przyszłość się złoży, przyszłość pomyślna, czysta, bez skazy.

Szczęśliwa Młoda Paro...

Szczęśliwa Młoda Paro - życzymy Wam w uroczystym dniu ślubu miłości gorącej jak słońce, szlachetnej jak złoto, czystej jak łza, słodkiej jak miód oraz spełnienia pięknych marzeń i wspólnych planów.

Z okazji ślubu pragnę życzyć...

Z okazji ślubu pragnę życzyć wielu radosnych chwil, zrozumienia oraz gromadki wspaniałych dzieci.

Życzenia ślubne - śmieszne i rymowane

Życzenia ślubne nie muszą być oficjalne, jeśli dobrze znasz nowożeńców i ich poczucie humoru.

Powiedziałaś wreszcie tak...

Powiedziałaś wreszcie tak - to dla niego dobry znak. Miłości zaznajcie gorącej i przyjaźni się nie kończącej. Przyjaciółmi jesteście moimi, życzeniami obsypuje szczerymi. Niech słońce roztacza swój blask nad Wami w tym niezwykłym dniu i przez wszystkie dni Waszego życia. Niech weselne dzwony bija donośnie i radosnym echem brzmią w Waszych sercach na zawsze.

Miłość od pierwszego wejrzenia...

Miłość od pierwszego wejrzenia to dla niektórych tylko marzenia. Wy datę ślubu już znacie i na noc poślubną czekacie.

Wiara, nadzieja, miłość...

Wiara, nadzieja, miłość: trzy cnoty niech towarzyszą w nowej podróży, niech szczęśliwości promyczek złoty przyświeca Młodej Parze najdłużej!

Żyjcie miłością...

Żyjcie miłością - niech łaska boska pomyślną dolą na dom Wasz spływa, nie znajcie nigdy, co smutek, troska, niech przyszłość Wasza będzie szczęśliwa.

fot. Adobe Stock

Jedną myślą żyjcie...

Jedną myślą żyjcie wzajem i uczuciem jednym żyjcie, a ten świat nie Ziemią zwijcie, ale cudnym szczęścia Rajem.

Gdy Was Bóg na niebie...

Gdy Was Bóg na niebie zbliżył dziś do siebie, niech przy Was zostanie Szczęście i Kochanie.

Dużo szczęścia, własnej chatki...

Dużo szczęścia, własnej chatki i tytułu mamy, tatki. Byście mieli tyle dziatek, ile razem macie latek. Małe grube i pyskate niech pilnują swego tatę, by nie zamknął ich na kłódkę, sam nie poszedł zaś na...

Reklama

Więcej o ślubach i weselach:

Co trzeba koniecznie załatwić przed ślubem? O tym musicie pamiętać

Ślub, do którego nie doszło - prawdziwe historie

9 najważniejszych momentów podczas ślubu