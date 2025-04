Z pewnością planujesz niejedno spotkanie pod chmurką, na tarasie, balkonie czy w ogrodzie, dlatego przyda ci się gadżet, który ochroni cię przed komarami - bezprzewodowa lampa owadobójcza z Biedronki.

Lampa na komary w Biedronce, cena 49,99 zł

Lampa marki Gardenic jest dostępna w Biedronce od 14.06.2021 - to idealny moment, bo zbliża się prawdziwie upalna pogoda. Zanim przeczytasz porady na upały, wyszukasz ogrodowy parasol i zrobisz zakupy na grilla pomyśl, jak poradzisz sobie z owadami, które są zmorą każdego organizatora i gościa imprezy. Lampa owadobójcza z Biedronki może zdziałać cuda:

ma funkcję oświetlenia o działaniu owadobójczym,

posiada wydajny akumulator i dotykowy panel,

wygląda estetycznie i wtapia się w ogrodowe otoczenie,

jest prosta w obsłudze i ładowaniu.

fot. Lampa na komary Biedronka/Materiały prasowe

Komary, muszki, ważki i inne insekty lgną do światła, a zatem rozwieszenie tradycyjnych lamp dekoracyjnych czy postawienie kolorowych lamp solarnych może skutkować inwazją nieproszonych gości.

Równie dobrym pomysłem jest umiejscowienie w ogrodzie czy na balkonie roślin odstraszających komary. Gdy te wlecą do mieszkania, powinnaś mieć w zapasie suszoną lawendę, by stworzyć praktyczne i estetyczne lawendowe zawieszki do sypialni, które ulokujesz w szafie.

