Częste opady i wysokie temperatury to idealne warunki dla komarów. W ostatnich latach znów mamy do czynienia z istną plagą - komary chowają się w domach oraz przydomowych roślinach, a wieczorami i nad ranem złośliwie atakują.

Reklama

Ze sklepów znikają repelenty, ale zamiast używać środków chemicznych, świec czy kadzidełek, lepiej zastosować naturalne sposoby na komary. I już teraz posadzić wokół tarasu czy na balkonie aromatyczne rośliny, które odstraszają te nieprzyjemne owady.

Spis treści:

Uprawa lawendy jest łatwa, a wśród korzyści, które ta niezwykła roślina ma do zaoferowania, jest też to, że lawenda odstrasza komary. Zostało to naukowo potwierdzone. Zawarty w olejku lawendowym linalol wytwarza silny zapach, przyjemny dla ludzi i odstraszający wobec komarów oraz wielu innych owadów czy ogrodowych szkodników. Będzie działać zarówno jako roślina posadzona w ziemi, jak i w formie suszonej.

Lawenda doskonale czuje się posadzona bezpośrednio w gruncie, bo ma możliwość rozkrzewiania się dowolnie (to gatunek dość ekspansywny). Poruszana wiatrem będzie wydzielać zapach, który skutecznie odstraszy komary. Doskonale sprawdzi się także na balkonie i tarasie. Uprawa lawendy w doniczce nie jest trudna, a kwiat postawiony na stole czy blisko siedziska balkonowego to idealne rozwiązanie anty-komarowe.

Działanie olejku lawendowego, wytwarzanego przez roślinę, jest jednak najbardziej skuteczne we wnętrzach, dlatego śmiało możesz postawić doniczkę na parapecie, aby komary nawet nie myślały o wlatywaniu do twojego mieszkania przez okno.

Podczas imprez i spacerów na świeżym powietrzu dobrym pomysłem jest także natarcie skóry olejkiem lawendowym.

fot. Lawenda na komary/Adobe Stock, CharMoment

Jeśli chcesz wokół tarasu stworzyć prawdziwie skuteczną rabatę z roślin odstraszających komary, posadź w ogrodzie czy na balkonie nie tylko lawendę, ale także inne rośliny. Wspólnymi siłami zadziałają one jak doskonały, a przy tym naturalny repelent.

Kocimiętka

Zawarty w kocimiętce nepetalakton, który doprowadza koty do szaleństwa, jednocześnie niezwykle skutecznie odstrasza komary. Podczas badań przetestowano wpływ olejku z kocimiętki na różne owady latające. Wnioski są zachęcające: olejek odstraszył nie tylko komary, ale i muchy, które przez około trzy godziny po jego zastosowaniu trzymały się z daleka.

fot. Rośliny odstraszające komary: kocimiętka/Adobe Stock, DebuSSy

Mięta

Olejek miętowy to bardzo silny odstraszacz. Możesz posadzić mięte w doniczce albo w ziemi (pamiętaj jedynie, że jest to roślina bardzo ekspansywna). Również stosowana miejscowo w postaci olejku eterycznego działa skutecznie wobec komarów, zapach utrzymuje się do 45 minut. Olejek miętowy można aplikować na skórę bezpośrednio z rośliny, pocierając skórę liśćmi.

fot. Mięta na komary/Adobe Stock, Iryna_B

Nagietek

Obsadzanie rabatek nagietkami jest słuszne nie tylko dlatego, że to bardzo dekoracyjne kwiaty. Jak się okazuje, nagietki zawierają związek zwany złocieniem, który ma szczególnie nieprzyjemny zapach dla różnych owadów, w tym komarów. Nagietki wydzielają go wraz z inną naturalną substancją chemiczną znaną jako tiofen. W rezultacie komary i inne szkodniki nie lubią latać w ich pobliżu.

fot. rośliny odstraszające komary: nagietek/Adobe Stock, Pixelmixel

Komarzyca

Jak sama nazwa wskazuje, komarzyca to genialny repelent. Jej zapach przypomina kadzidełko odstraszające komary, może się też kojarzyć z olejkiem kamforowym. Jeśli ustawisz na balkonie czy tarasie kilkanaście donic z komarzycami, stworzą skuteczną zaporę przeciwko inwazji insektów. Można też zerwać kilka liści, zmiażdżyć w dłoniach i natrzeć skórę – choć nie każdy lubi tę charakterystyczną, drażniącą woń.

fot. Rośliny odstraszające komary: komarzyca/Adobe Stock, fotorince

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.05.2021.

Reklama

Czytaj także:

Lawenda francuska – uprawa

Rośliny niewymagające podlewania

Najmocniej pachnące kwiaty