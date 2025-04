Lampiony w stylu loftowym są bardzo modne w tym sezonie. W sklepach DUKA trwa aktualnie wyprzedaż na kilka modeli - warto kupić kilka egzemplarzy, bo szary lampion Faglare kosztuje o połowę mniej - 9,99 zł za sztukę.

Szary lampion Duka Faglare idealny na balkon

Lampion DUKA Faglare od pierwszego spojrzenia zwraca uwagę swoją prostą, elegancką formą i starannym wykończeniem. Jest wykonany z malowanego na szaro metalu i posiada poręczny uchwyt, który umożliwia zawieszenie w dowolnym miejscu lub przenoszenie nawet wtedy, gdy w środku pali się świeca lub tealight.

fot. Lampion szary DUKA Faglare/Materiały prasowe

Lampion jest dość filigranowy. Jego wymiary to 9,8 x 10 cm, wysokość z uchwytem - 18 cm. Bez problemu włożysz do niego świecę o średnicy do 5 centymetrów. Wcześniej można było kupić go w 3 kolorach, ale niestety online nie są już dostępne. Może w sklepach stacjonarnych zostały jeszcze lampiony w turkusowym lub granatowym kolorze.

fot. Lampiony DUKA Faglare/Materiały prasowe

Lampion od DUKA jest bezpretensjonalny i bardzo uniwersalny. Będzie pasował do balkonowych aranżacji w stylu boho. Dobrze będzie współgrał z dywanikiem z trawy morskiej z Biedronki czy postawiony na tacy DIY w aztecki print.

