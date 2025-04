W końcu doczekaliśmy się lata i to pełną parą. Słońce i wysokie temperatury sprzyjają wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Zdecydowanie gorzej jest w momencie, kiedy upalne dni spędzamy zamknięci w mieszkaniu w bloku. Tam temperatura zdaje się jeszcze wyższa, a funkcjonowanie przestaje być komfortowe.

I nie chodzi tu tylko o nadmierne pocenie się czy duszności. Upały często powodują problemy ze snem, koncentracją, a w skrajnych przypadkach nawet udar cieplny. Na szczęście istnieją domowe sposoby na walkę z upałem.

Koc termiczny sposobem na upał

Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest przedmiot, który kupimy w każdej aptece za około 5 zł. Dostępny jest też w wielu supermarketach. Mowa tutaj o kocu termicznym. Tak, dokładnie tym samym, który znajduje się apteczkach. Jego zadaniem jest izolacja ciepła, kiedy ciału grozi wychłodzenie lub obniżenie temperatury w razie groźby udaru.

To właśnie to drugie zastosowanie nas interesuje. I nie chodzi tutaj o owijanie się kocem termicznym, a rozwieszenie go w oknie. Foliową „zasłonę” wieszamy srebrną stroną do zewnątrz, tak by odbijała promienie słoneczne. Dzięki temu wnętrze pomieszczenia nie będzie się tak mocno nagrzewało, a upały przestaną być tak uciążliwe.

A co z upalnymi nocami? Wspominaliśmy już o świetnym sposobie beduinów, który pozwala się wyspać nawet w skrajnie wysokich temperaturach. Wymaga od nas tylko wilgotnego prześcieradła.

W trakcie upałów pamiętajmy o 6 żelaznych zasadach bezpieczeństwa, które pozwolą nam przetrwać i nie narazić się na uszczerbek na zdrowiu. Przede wszystkim pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, unikaniu słońca w godz. 10-15 i nośmy przewiewne, lekkie ubrania.

