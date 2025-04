Tanim kosztem możesz stworzyć letni klimat na balkonie, tarasie lub w ogrodzie. W Lidlu kupisz dekoracyjną lampę, która włącza się o zmierzchu i daje barwne światło.

Kolorowa lampa w Lidlu za 9,99 zł

Oświetlenie balkonu czy ogrodu latem gra niebagatelną rolę. Możesz oczywiście zapatrzyć się w stojące i drogie lampy solarne. Jednak festiwalowy i wakacyjny klimat nadadzą właśnie kolorowe, bezprzewodowe lampy z Lidla i są konkurują z estetycznych lampionów w stylu boho z Pepco.

fot. Lampa solarna Lidl/Materiały prasowe

Kolorowa lampa solarna występuje w 4 kolorach:

zielonym,

ecru,

czerwonym,

żółtym.

Możesz zaopatrzyć się w kilka sztuk jednej barwy lub dowolnie je zestawiać. Do każdej z nich dołączony jest solarny łańcuszek ledowy do umieszczenia w środku oraz zacisk do zawieszenia. Każdą możesz powiesić w dowolnym miejscu i na dowolnej wysokości.

fot. Lampa solarna Lidl - kolor ecru/ Materiały prasowe

Zakup pojedynczych lamp pozwala kontrolować ich ilość i rozproszenie światła. Znika także problem podłączenia łańcucha świetlnego do kontaktu. Jest to wygodne i praktyczne, a przy okazji niedrogie i modne rozwiązanie.

Jeżeli chcesz, aby balkon stał się przyjemnym miejscem odpoczynku dla ciebie i twoich bliskich to pomyśl o kilku dodatkach. Modny look dopełni dywan z trawy morskiej z Biedronki oraz kolorowe naczynia z Pepco, które mają ciekawą fakturę, kolor i dobrą cenę.

