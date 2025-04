Wiosna w tym roku jest wyjątkowo deszczowa, ale nie traćmy nadziei na to, że niedługo w końcu wyjdzie słońce i będziemy mogli do woli cieszyć się piękną pogodą. Oczywiście oznacza to nie tylko relaks ale i czas wzmożonych majowych prac ogrodowych. Nawet jeśli jesteś tylko posiadaczką niewielkiego balkonu, nie uciekniesz przed nimi - zwłaszcza, jeśli planujesz stworzyć na nim kącik pełen roślin doniczkowych.

Wiele osób popełnia podstawowy błąd i wystawia na dwór kwiaty po zimowaniu w domu bez żadnego wcześniejszego przygotowania. I chociaż wiemy, że z pewnością chcą dla nich jak najlepiej, to niestety musimy przyznać, że dla roślin oznacza to jedno - nie będą zbyt zachwycone... Jak zatem to zrobić?

Przesadź je do większej doniczki

Wiosna jest idealną okazją na to, by dać twoim roślinom świeżą ziemię i nieco więcej miejsca na korzenie - także (a nawet zwłaszcza wtedy), gdy planujesz zmienić ich miejsce zamieszkania. Kwiaty doniczkowe na zewnątrz będą potrzebować więcej wody - zwłaszcza te z rozrośniętym systemem korzeniowym.

Pamiętaj, by wybierać doniczki co najwyżej kilka centymetrów większe niż te, w których roślina jest obecnie. W przeciwnym razie zbyt duża ilość przestrzeni może sprawić, że dostanie szoku i przestanie na jakiś czas rosnąć.

Przeprowadzka na dwór to idealny moment na przesadzenie roślin. Nie tylko zapewnisz im świeży start, ale też zapobiegniesz ogromnemu bałaganowi, który zawsze wiąże się z wymianą ziemi.

Zapobiegaj niechcianym lokatorom

Na dworze kwiaty doniczkowe będą o wiele bardziej narażone na owady pasożytujące na ich liściach i korzeniach. Musisz więc nie tylko przygotować się na częstsze sprawdzanie donic pod kątem niechcianych lokatorów, ale także zapobiegać ich przedostawaniu się do doniczek.

Trudno zapobiec pasożytom, które składają jaja w locie, ale możesz znacznie utrudnić zadanie tym, które mogą dostać się do ziemi z podłoża. Wystarczy, że umieścisz doniczkę na podwyższeniu - na przykład eleganckim stojaku. W ten sposób zagospodarujesz też przestrzeń pionową.

Jeśli jednak zdarzy się, że pasożyty pomimo to się pojawią, możesz wykonać domowy oprysk z czosnku. Sprawdzi się też także jako środek ochronny.

Aklimatyzuj rośliny

Dla nas wyjście na balkon do nic, ale dla naszych roślin to wydarzenie porównywalne ze zdobyciem Mount Everest. Dlatego właśnie potrzebują odpowiedniej aklimatyzacji. Szczególnie chodzi tu o światło słoneczne - w domu stoją głównie w świetle jasnym, ale rozproszonym. Na dworze muszą się mierzyć ze znacznie ostrzejszymi promieniami.

Niestety ze względu na warunki jesienno-zimowe na liściach rośliny nie ma ochronnego filmu, który ma na celu zminimalizowanie szkód wywołanych przez promienie słoneczne. Dlatego właśnie należy początkowo ustawić je na północnej stronie domu i pozwolić im pobyć tam przez pierwszych kilka tygodni.

Nie każdy jednak może cieszyć się ogromnym domem, ale na szczęście także i na balkonie możesz stworzyć odpowiednie warunki dla kwiatów doniczkowych. Zrobisz to na przykład za pomocą estetycznych osłon na balkon.

