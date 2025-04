Zwierzęta z Ukrainy nieustannie potrzebują pomocy. Organizacje z Polski i świata starają się pomagać zwierzętom przebywającym w Ukrainie i docierającym do Polski. Sprawdź, jak najefektywniej włączyć się w pomoc dotkniętym wojną ukraińskim zwierzętom. Prezentujemy listę zaufanych zbiórek, formy pomocy i nawet opcje pomagania zwierzętom bez angażowania własnych funduszy.

Spis treści:

Jest wiele form pomocy ukraińskim zwierzętom, niekoniecznie musisz od razu przyjmować zwierzaka pod swój dach. Pomoc dla zwierząt to też:

Jeśli któraś forma pomocy cię zainteresowała, w dalszej części omówimy dokładnie jak najefektywniej włączyć się w nią, by pomagać zwierzętom z Ukrainy.

Wpłacanie pieniędzy na zbiórki może nie jest tak spektakularne, jak osobiste dostarczanie karmy, ale może być najbardziej skuteczne. Organizacje zajmujące się pomocą najbardziej potrzebują funduszy, by zakupić niezbędny sprzęt, opłacić leki i transport zwierząt. Nie wahaj się przed taką formą pomocy, wszystkie wpłaty na zbiórki bardzo się liczą.

Fundacja Viva! pomaga w transporcie zwierząt z ukraińskich schronisk i działa w terenie. Fundacja prowadzi zbiórkę pieniężną dla zwierząt ze schroniska w Korabkach.

Fundacja działa bezpośrednio na terenie Ukrainy. Możesz wspierać jej działanie, wpłacając na zweryfikowaną zbiórkę.

Nazwa założonej przez Fundację Benek zbiórki: „Schronisko dla bezdomnych zwierząt z Charkowa prosi o pilną pomoc. Zwierzęta głodują!” dokładnie określa cel i pilną potrzebę zebrania środków.

Organizacja zajmuje się szukaniem domów tymczasowych dla zwierząt z Ukrainy. Działania Inspektoratu można wspierać, wpłacając pieniądze na zbiórkę. Cały czas poszukiwani są też wolontariusze.

Szukamy osób, które pomogą nam docierać do ukraińskich organizacji i ich przedstawicieli. Osób, które będą w stanie dowozić zwierzęta do granicy i rozwozić je następnie po Polsce. Szukamy osób, które będą chętne zostać domem tymczasowym dla zwierząt ratowanych z terenów objętych krwawą wojną! Wszystkich, którzy będą w stanie jakkolwiek pomóc prosimy o kontakt mailowy - sekretariat@dolnoslaski-ioz.pl - przekazują działacze DIOZ

Fundacja RatujemyZwierzaki.pl

Ogólnopolską zbiórkę na pomoc zwierzętom z Ukrainy organizuje też strona ratujemyzwierzaki.pl.

Ta zbiórka powstała, by pomóc ukraińskim zwierzętom. Będziemy w stałym kontakcie z organizacjami pomocowymi działającymi dla zwierząt, które zgłoszą się do nas z prośbą o wsparcie. Jako Fundacja RatujemyZwierzaki.pl mamy możliwość szybkiego zareagowania na apele o wsparcie! - zachęcają do wsparcia działacze

Jak donosi The Kyiv Independent, zoo z zaatakowanego przez wojska ukraińskiego miasta - Mikołajowa, prosi o wsparcie i zachęca do zakupu biletów online, by wesprzeć ich bezpośrednio dopływem pieniędzy ze sprzedaży biletów.

⚡️Mykolaiv zoo asks public to buy tickets to save animals from starvation.

The southern city has been under attack for days.

The struggling zoo, which has been shut down, is asking the public to donate by buying tickets online: https://t.co/GRvc54QR36

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2022