Pomoc, jaką Polacy oferują uchodźcom z Ukrainy, wzrusza na każdym kroku. Na swój sposób pomaga każdy: paczki żywnościowe, udostępnienie mieszkań dla uchodźców i zaangażowanie nauczycieli w ciepłe przyjęcie dzieci z Ukrainy do polskich szkół. Nie wszystkie działania stanowią jednak prawdziwą pomoc. Czasami chcąc zrobić coś dobrego, można jedynie skomplikować procedurę pomagania. Wystrzegaj się tych częstych błędów przy działaniach pomocowych dla Ukraińców.

Reklama

Spis treści:

W pierwszym odruchu i chęci pomocy, wiele osób postanowiło jechać w stronę granicy polsko-ukraińskiej, by pomagać w transporcie docierających do Polski uchodźców.

Przeczytaj nasz poradnik dla osób, które chcą pomóc w transporcie uchodźców. Szybko zrozumiesz, że do wyjazdu w stronę granicy musisz się odpowiednio przygotować. Najlepiej skontaktować się z przebywającymi na miejscu organizacjami, by poznać potrzeby i ewentualnie dostarczyć potrzebne artykuły.

Jedną z potrzeb Ukraińców, którzy docierają do Polski, jest odzież. Wiele punktów zbiórek ma jednak ogromne zapasy ubrań i więcej po prostu nie potrzebuje. Zanim zorganizujesz domową zbiórkę nieużywanych już ciuchów, upewnij się, że te się przydadzą.

Poza tym, przy zbieraniu odzieży, z punktów szybko zaczęły płynąć informacje, że wiele osób wysyła bardzo niestosowne i niepotrzebne ubrania, które w danym momencie nikomu nie pomogą. Suknie balowe, szpilki i eleganckie marynarki też mogą przydać się uchodźcom, ale o wiele później, gdy będą kompletować szafy w miejscach docelowych. W tym momencie lepiej sprzedaj szpilki w internecie, a zarobione pieniądze wpłać na zbiórkę.

Dokładnie przeczytaj, jakie są potrzeby punktów, do których masz zamiar zawieźć swoje rzeczy. Pamiętaj, żeby były czyste, schludne i dostosowane do sytuacji.

Po wybuchu wojny w Ukrainie przed punktami zbiórek krwi niemal natychmiast ustawiły się kolejki. Chcesz oddać krew dla Ukrainy? Świetnie, twoja pomoc bardzo się przyda. Nie ulegaj jednak chwilowemu zrywowi. Wiele banków krwi ma teraz spore zapasy. Twoja krew może być bardziej potrzebna za tydzień lub dwa, gdy honorowi krwiodawcy będą znajdować się w okresie karencji po oddaniu krwi. Monitoruj sytuację.

Zanim zrobisz paczkę żywnościową, skontaktuj się z danym punktem i poproś o listę najpilniejszych potrzeb. Choć trwała żywność potrzebna do paczki dla uchodźców jest zazwyczaj podobna, nie wszystkie punkty akceptują te same produkty. Niektóre organizacje robą zbiórki żywności, która zostanie wysłana do Ukrainy, na front. Powinna być to żywność lekka, kaloryczna i dobrze zabezpieczona.

Jedzenie przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez uchodźców (potrzebne na granicy lub na dworcach) to już świeższe produkty: słoiczki dla dzieci, musy, kanapki, słodycze.

Wśród języków, jakimi posługują się uchodźcy, najczęstszy jest język ukraiński, rosyjski, ale wiele osób mówi też po angielsku.

Jeśli jesteś wolontariuszem lub jedną z osób odpowiedzialnych za oznaczenia na granicy, na dworcach, w szkołach lub świetlicach, zadbaj o różnorodność języków. Postaraj się umieścić w widocznych miejscach oznaczenia w przynajmniej dwóch językach: ukraińskim i rosyjskim. Coraz częściej słychać sygnały, że uchodźcy mają problem z nawigacją, bo nie mówią po ukraińsku, a oznaczenia są tylko w tym języku.

Jeśli przygotowujesz materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy, koniecznie zadbaj o wybór języków i przygotuj uniwersalne przybory: np. materiały plastyczne i kolorowanki.

Przygotowanie paczki z ubrankami, jedzeniem lub konkretnymi przyborami wydaje się bardziej wymierną formą pomocy. Choć wpłaty na zbiórki wymagają mniej osobistego zaangażowania, często mogą być lepszą opcją. Fundacje i sprawdzone organizacje dokładnie znają potrzeby uchodźców. Kupują hurtowe ilości i są w stanie wynegocjować najlepsze stawki za potrzebne artykuły.

Artykuły kupowane w hurtowych ilościach są też lepiej zapakowane i ułatwiają transport do potrzebujących. Sprawdź, jakie organizacje umieściłyśmy na liście zaufanych zbiórek na pomoc Ukrainie i wspieraj je śmiało.

Choć w pierwszych dniach wojny wiele organizacji i punktów prosiło o przynoszenie potrzebnych leków i opatrunków, to nieaktualne. O to, by nie kupować leków dla uchodźców, apeluje też Ministerstwo Zdrowia. Chodzi głównie o specjalistyczne leki, które muszą być odpowiednio przechowywane, transportowane, powinny mieć nienaruszone opakowania i pochodzić ze znanego źródła. MZ zapewnia, że warto włożyć siły w inne formy pomocy, a zakupem potrzebnych leków zajmie się Państwo.

Polacy dosłownie rzucili się na pomoc przybywającym zza wschodniej granicy uchodźcom. Bardzo ważne jest, by stale pomagać, gdy opadną już pierwsze emocje.

Uchodźcy będą potrzebować pomocy w znalezieniu pracy, w komunikacji, w lepszym zrozumieniu panujących tu obyczajów. Wiele rodzin to matki z bardzo małymi dziećmi, które nie będą mogły szybko podjąć pracy. Warto rozłożyć siły i zaplanować stałe włączanie się w jakąś formę pomocy uchodźcom.

Wiele osób porównuje obecną sytuację do biegu i apeluje: przed nami maraton, nie sprint. Nie można wykorzystywać wszystkich zasobów na początku. W istocie chyba lepiej pasuje tu metafora sztafety. Ważne, by po wyczerpaniu energii osób, które teraz wkładają najwięcej sił w pomoc uchodźcom, znalazły się osoby gotowe do dalszego biegu.

Reklama

Czytaj także:

Jak pomóc Ukrainie? „Potrzebujemy lekarzy z zagranicy. Udostępniajcie wideo z frontu, aby cały świat poznał prawdę”

Jak realnie pomóc Ukrainie? Wspomóż ukraińskich uchodźców najefektywniej

Pomoc Ukrainie. 9 sposobów by pomóc Ukraińcom, jeśli nie masz na to budżetu – pomoc nie musi być droga