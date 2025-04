Po uzyskaniu schronienia i względnego poczucia bezpieczeństwa w Polsce, wielu uchodźców będzie chciało podjąć pracę. Jak możesz pomóc znajomym Ukraińcom zdobyć zatrudnienie? Mamy dla ciebie kompletny poradnik.

Rząd uruchomił specjalne kanały informacyjne, które mogą przydać się uchodźcom poszukującym pracy. To pierwsze miejsce, do którego warto sięgnąć.

Infolinia urzędu pracy dla osób z Ukrainy

Pod numerem telefonu 19524 urzędnicy urzędu pracy udzielają wszelkich informacji, doradzają i kierują w odpowiednie miejsca. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Infolinia obsługiwana jest w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Warto przygotować lub podać osobie zainteresowanej pracą kod pocztowy w miejscu, w którym przebywa, by usprawnić procedurę.

Lokalne urzędy pracy

Pomoc w poszukiwaniach pracy najefektywniej koordynują przystosowane do tego instytucje: Powiatowe Urzędy Pracy. Możesz udać się tam osobiście, lub podać zainteresowanym osobom adres najbliższego urzędu pracy.

Centralna Baza Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy pozwoli ci zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy wystawionymi przez pracodawców. Znajdziesz tam wiele konkretnych ofert dla potencjalnych pracowników, dane kontaktowe do pracodawców i opis wymagań. Pamiętaj, że często jednym z wymagań jest znajomość języka polskiego, choć nie zawsze jest to konieczne. Na stronie jest możliwość zmiany języka na ukraiński lub angielski.

Aplikacja mobilna ePraca

Aplikacja mobilna ePraca służy do przeglądania i wyszukiwania ofert pracy, które zostają udostępnione przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Aplikacja jest skoordynowana z Centralną Bazą Ofert Pracy.

Portal Zielona Linia

Zielona Linia, czyli Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia otworzyło specjalną podstronę, w której zebrano dokumenty i pomocne informacje dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy. Znajdziesz tu odnośniki do sprawdzonych organizacji zajmujących się pomocą prawną, humanitarną i wsparcie psychologiczne.

Portal Eures

Portal Eures, czyli Sieć europejskich ofert pracy pomaga znaleźć oferty pracy nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Łączy pracodawców i pracowników poszukujących zatrudnienia w Unii Europejskiej i nie tylko. Strona dostępna jest w języku ukraińskim.

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia to strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, która gromadzi informacje dotyczące rynku pracy. To oferty pracy, możliwość zgłoszenia chęci zatrudnienia pracowników i szerokie porady dotyczące szukania legalnego zatrudnienia w Polsce.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła konkurs na aktywizację zawodową z budżetem 40 mln złotych.

Konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, to pierwsza odsłona Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na kolejne trzy lata. Celem programu jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce, a którzy spotykają się z trudnościami z m.in. znalezieniem zatrudnienia, barierą językową i integracyjną w społeczeństwie. - można przeczytać na rządowej stronie ministerstwa

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

jednostki samorządu terytorialnego,

organizacje pozarządowe,

instytucje rynku pracy.

Celem inicjatywy jest aktywizacja zawodowa i integracja.

Dodatkowym atutem zgłoszonych ofert w bieżącej edycji programu będzie uwzględnienie grupy cudzoziemców, którzy zostali ewakuowani w ubiegłym roku do Polski w ramach rządowego wsparcia sojuszników z Afganistanu lub którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji w związku z ewakuowaniem z obszarów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie – komentuje minister Marlena Maląg.

Oferty wraz z niezbędnymi załącznikami można składać w terminie do 21 marca 2022 r. do godz. 16:00, za pośrednictwem platformy e-PUAP. Zadania powinny być zrealizowane najpóźniej do końca 2023 roku.

Choć nie jest to informacja skierowana bezpośrednio do osób poszukujących pracy lub tych, którzy im w tym pomagają, zdecydowanie konkurs może ułatwić znalezienie zatrudnienia.

Wiele firm reaguje na sytuację uchodźców i deklaruje chęć zatrudnienia obywateli Ukrainy. Zebrałyśmy kilka takich inicjatyw, które pozwolą ci skierować znajomych z Ukrainy bezpośrednio do osób poszukujących pracowników i otwartych na zatrudnienie uchodźców.

Biedronka i inne markety spożywcze na rzecz uchodźców

Biedronka przygotowała i uprościła ścieżkę zatrudnienia dla osób z Ukrainy i ich rodzin.

Podobną pomoc zadeklarowały też inne sieci np. Lidl, POLOmarket i Żabka.

Bloober Team i Staże dla Ukraińców

Firma Bloober Team znana z produkcji i aranżacji gier, oferuje płatne staże dla przybywających do Polski Ukraińców z doświadczeniem w tworzeniu gier komputerowych. Bloober Team oferuje też pomoc prawną. Chętni mogą zgłaszać się poprzez wiadomość mailową: hr@blooberteam.com

Federacja Przedsiębiorców Polskich na rzecz uchodźców

W działania pomocowe w zakresie stwarzania możliwości zatrudnienia dla uchodźców, włącza się też Federacja Przedsiębiorców Polskich. FFP zagwarantowało 250 miejsc pracy i szykuje kolejne.

Firma GV Invest oferuje pracę z zaliczką dla uchodźców

Firma budowlana GV Invest działająca w okolicach Wrocławia, oferuje natychmiastową pracę w firmie budowlanej dla 3 chętnych osób.

Praca dla kobiet przy robieniu na drutach

Firma specjalizująca się w sprzedaży artykułów dla dzieci robionych na drutach z wełny merino ogłasza, że chętnie przyjmie do pracy kobiety z Ukrainy. Podaj informacje każdemu, kto może być zainteresowany.

Podobnych inicjatyw i programów jest naprawdę dużo. Miej oczy szeroko otwarte i pamiętaj o znajomych Ukraińcach, które szukają pracy.

Kilka podsumowujących wskazówek do zapamiętania, by pomóc Ukraińcom w poszukiwaniu pracy.

Dopilnuj, by uchodźcy przekraczający granicę, udali się do punktu recepcyjnego po pieczątkę potwierdzającą wjazd do kraju.

do kraju. Przekaż im listę zaufanych organizacji rządowych , które zajmują się koordynacją działań.

, które zajmują się koordynacją działań. Pójdź razem z daną osobą do Powiatowego Urzędu Pracy , by pomóc w ewentualnych problemach komunikacyjnych.

, by pomóc w ewentualnych problemach komunikacyjnych. Podaj numer na infolinię lub samemu zadzwoń tam, by uzyskać najświeższe informacje.

lub samemu zadzwoń tam, by uzyskać najświeższe informacje. Informuj znajomych przedsiębiorców o rządowych programach wsparcia dla firm aktywizujących uchodźców.

o rządowych programach wsparcia dla firm aktywizujących uchodźców. Zapytaj swojego pracodawcę o możliwość zatrudnienia uchodźców.

o możliwość zatrudnienia uchodźców. Podawaj dalej w social mediach zdobyte informacje o możliwości zatrudnienia.

zdobyte informacje o możliwości zatrudnienia. Dementuj fake newsy i nie daj się dyskryminującym nastrojom społecznym. Uchodźcy nie są dla ciebie konkurencją i nie „zabierają” nikomu pracy.

Źródła:

Konferencja online „Zatrudniaj legalnie. Zmiany w przepisach związane z legalizacją pracy obcokrajowców." 2 marca 2022 - Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy

pomagamukrainie.gov.pl

rp.pl Rzeczpospolita - Specustawa otworzy rynek pracy dla uchodźców z Ukrainy

