Ukraińscy uchodźcy po przyjeździe do Polski chcą uczyć się języka polskiego, by szybciej znaleźć pracę i lepiej zintegrować się ze społeczeństwem. Pomóż znajomym Ukraińcom w nauce języka polskiego i przekaż im informacje o sprawdzonych kursach i darmowych materiałach. Zgromadziłyśmy dostępne zasoby do nauki języka polskiego.

Spis treści:

Żeby lepiej przyjąć uchodźców, warto nauczyć się podstawowych zwrotów w języku ukraińskim. Od tego naukę polskiego mogą zacząć też Ukraińcy. Wydawnictwo PONS udostępniło za darmo w formacie PDF rozmówki ukriańsko-polskie. Można je pobrać, wydrukować i uczyć się z nich podstawowych zwrotów. Książka ma 212 stron i obejmuje słownictwo z różnych obszarów życia codziennego. Znajdują się tu między innymi rozdziały:

Na granicy;

Święta i inne okazje;

Zakupy;

Jedzenie;

W mieście;

Podróż;

Praca i poszukiwanie pracy;

Wypoczynek i rozrywka.

“Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie” to podręcznik języka polskiego dedykowany dzieciom z Ukrainy. Dostępne jest 5 części podręcznika, który można pobrać za darmo po wypełnianiu prostego formularza. Książka powstała z inicjatywy Fundacji Wolność i Demokracja.

Podręczniki są bardzo kolorowe i dopracowane pod względem graficznym i merytorycznym. Mogą przydać się nauczycielom, wolontariuszom i wszystkim osobom spędzającym czas z dziećmi z Ukrainy. Zachęcamy też do korzystania z innych bezpłatnych materiałów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy.

Księgarnie językowe Bookland udostępniły bazę materiałów przydatnych do nauki języka polskiego od współpracujących wydawnictw. Wśród ukraińskich materiałów edukacyjnych znajdziesz:

rozmówki ukraińsko-polskie różnych wydawnictw,

kurs w formie PDF i w formacie mp3 (do słuchania),

podręczniki do nauki języka polskiego.

Strona z dostępnymi materiałami ma być aktualizowana i rozszerzana o kolejne przydatne narzędzia do nauki języka.

Fiszkoteka to strona służąca do korzystania z fiszek online: poręcznych karteczek służących do nauki języków obcych i nie tylko. Znajdziesz tu gotowe zestawy słownictwa, ale możesz stworzyć też własne fiszki. Specjalnie dla Ukraińców przybywających do Polski fiszkoteka udostępnia materiały do nauki języka ukraińskiego, które mogą posłużyć też do nauki polskiego. Darmowo dostępne są między innymi kursy:

1000 najważniejszych rzeczowników po ukraińsku,

1000 najważniejszych czasowników po ukraińsku,

300 najważniejszych określeń po ukraińsku,

Ukraiński w 1 dzień.

Urząd do Spraw Cudzoziemców udostępnił na swojej stronie materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego. Dostępne są poziomy: A1 (dla uczących się języka „od zera”), A2 (dla początkujących), B1 (dla średniozaawansowanych). Pobrać można podręcznik, ćwiczenia, a także rozmówki.

Z inicjatywy Pani Katarzyny Szyper powstaje platforma edukacyjna dla Ukraińców uczących się języka polskiego. Obecnie na stronie zebrane są przydatne materiały do nauki języka polskiego, ale w przyszłości mają pojawiać się tu dedykowane lekcje w formie wideo. Strona daje możliwość filtrowania materiałów kategoriami: dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych.

Ukraińcy mówiący po angielsku mogą uczyć się polskiego także za pomocą mobilnej aplikacji Duolingo. To jedna z popularniejszych mobilnych aplikacji do nauki języków obcych. Darmowa wersja pozwala na regularną naukę języka polskiego za pomocą smartfona lub komputera.

