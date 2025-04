Od początku wojny na Ukrainie do Polski przyjechało już ponad milion uchodźców. Większość przybywających do Polski osób to kobiety z dziećmi. Gdy znajdą już oni stabilne miejsce zamieszkania, rozpoczynają względnie normalne życie w nowej codzienności: dorośli Ukraińcy szukają pracy, dzieci dołączają do lokalnych szkół i przedszkoli.

Jeśli jesteś nauczycielem, organizatorem zajęć pozalekcyjnych, wolontariuszem lub gościsz rodzinę uchodźców, będziesz mieć w najbliższym czasie stały kontakt z dziećmi z Ukrainy. Bardzo ważne jest, by zapewnić dzieciom szybki powrót do różnych zajęć edukacyjnych. Wiele organizacji (ale też prywatnych osób!) podjęło wyzwanie i udostępniło darmowe materiały edukacyjne dla dzieci w różnym wieku. Pobierz je, śmiało z nich korzystaj i przekaż informacje o takim zbiorze wszystkim osobom, które mogą być tym zainteresowane.

Alicja Safarzyńska-Płatos stworzyła i udostępniła za darmo książeczki z kolorowankami dla dzieci: polskich, ukraińskich i nie tylko. To bajki dla dzieci napisane przez psychologów i terapeutów, które przybliżają dzieciom aktualne wydarzenia. Powstały dwie części bajki: „Bohaterowie też płaczą” i „Spotkanie z bohaterem”.

Książeczka „Bohaterowie też płaczą” opowiada historię Małej Myszki i Mamy, które opuszczają swój las, z uwagi na panujące niebezpieczeństwo. Książeczka dostępna jest w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim. Trwają prace nad tłumaczeniami na język angielski, niemiecki i kilka innych języków.

fot. Fragment książki „Spotkanie z bohaterem” autorstwa Alicji Safarzyńskiej-Płatos z ilustracjami Kseni Potępy

Mam nadzieję, że opowiadania będą choć trochę pomocne w zrozumieniu tej okropnej sytuacji, że staną się nicią porozumienia między dziećmi, że dadzą inspirację do rozmów, których już nie da się uniknąć. Mimo, że sama z wykształcenia jestem psychologiem skonsultowałam je z kilkoma terapeutami/psychologami dziecięcymi/bajkoterapeutami aby mieć pewność, że nikomu nie wyrządzą krzywdy! - komentuje autorka książeczek terapeutycznych.

Druga część pt. „Spotkanie z bohaterem” jest udostępniona w języku polskim, trwają intensywne prace nad tłumaczeniami. To piękna historia o spotkaniu Myszy leśnych i Ryjówek, które wyglądają i zachowują się podobnie, ale dostrzegają też między sobą wiele różnic. Nie przeszkadza im to we wzajemnym wspieraniu się i współżyciu.

– Mamo, wolałam, jak mieszkaliśmy sami, teraz wszystkim muszę się dzielić i nie mam swojego pokoju – rozpłakała się Ryjówka. – Wiem, skarbie – przytuliła ją Mama. –Taka zmiana musi być dla ciebie trudna. Ale wiesz, tak robią prawdziwi bohaterowie: akceptują zmiany. Nawet te, które im się nie podobają. Starają się w nich znaleźć coś dobrego albo czegoś się z nich nauczyć. - fragment książeczki „Spotkanie z bohaterem” autorstwa Alicji Safarzyńskiej-Płatos

Jeśli nie mówisz po ukraińsku, a spędzasz czasz dziećmi z Ukrainy, przydatne mogą okazać się te plansze szybkich komunikatów autorstwa Weroniki Firlejczyk. Warto wydrukować je i umieścić w widocznym miejscu w szkołach.

Dzięki Stowarzyszeniu Ostrovia, na stronie lustrobiblioteki.pl udostępniono za darmo aż 70 książek dla dzieci w języku ukraińskim. Książki udostępniono w porozumieniu z ukraińskimi wydawcami. E-booki można pobrać za darmo w formacie PDF.

Książkę dla dzieci Afryka Kazika w języku ukraińskim udostępnił za darmo autor: Łukasz Wierzbicki.

Program nauczania dla ukraińskich dzieci, które przybyły do Polski nie jest jeszcze dokładnie znany i ustalony. W pierwszych dniach i tygodniach wiele zależy od inwencji nauczycieli i wolontariuszy. Jednym z lepszych pomysłów jest nauka języka angielskiego, którego wiele dzieci już się uczyło w Ukrainie.

Pomocne mogą okazać się książeczki ukraińsko-angielskie udostępnione za darmo do pobrania na stronie Kids Kiddos Books.

Zbiór przyjaznych powitalnych kolorowanek z napisami w języku ukraińskim i polskim. Proste ilustracje zawierają pozytywny przekaz ułatwiający powitanie uchodźców w naszym kraju:

„Witajcie w Polsce”,

„Czekaliśmy na Ciebie”,

„Czujcie się u nas dobrze”,

„Stoję po twojej stronie".

Karteczki mogą posłużyć jako laurki od dzieci polskich dla nowych gości z Ukrainy. Wspólne kolorowanie laurek może być też dobrą zabawą integracyjną.

Kreatywne integracyjne karty pracy dla dzieci z Ukrainy przygotowane przez kolektyw Mamy Projekt pozwalają lepiej poznać dzieci, z którymi masz kontakt. Wśród ćwiczeń znajdziesz krzyżówki, zadanie narysowania portretów rodzinnych i inne kreatywne prace. Karty przygotowano w dwóch wersjach wiekowych:

dla dzieci młodszych 3+,

dla dzieci 6+.

Chcemy Was poznać! Opowiedzcie nam o sobie i Ukrainie wypełniając zadania! Jako kolektyw zajmujący się edukacją najmłodszych przygotowaliśmy kreatywne karty pracy dla dzieci po ukraińsku. Udostępniamy je na wolnej licencji i zachęcamy do drukowania i przekazywania instytucjom i rodzinom, które przyjęły ukraińskie dzieci. - komentują twórczynie kart pracy, zachęcając do ich pobrania.

Jeśli chcesz zorganizować słuchowisko, lub masz trudności w komunikacji, a chcesz zająć czymś dziecko, skorzystaj z bezpłatnie udostępnionych audiobooków dla dzieci w języku ukraińskim. Znajdziesz tu nie tylko bajki, ale też książki dla starszych dzieci.

Alternatywą dla klasycznych książeczek może okazać się kanał YouTube z opowieściami audio w języku ukraińskim ilustrowanymi obrazkami. To dobra odmiana dla klasycznej, czytanej książki, jeśli nie znasz języka dziecka, z którym spędzasz czas.

Bogna Karpińska przygotowała zestaw kolorowanek z prostym słownictwem w języku polskim i ukraińskim, które pomogą dzieciom zaznajomić się z prostymi słowami. Kolorowanki zostały podzielone na kategorie tematyczne:

łazienka,

jedzenie i picie,

kuchnia,

warzywa,

ubrania,

owoce,

szkoła.

fot. Przykładowa kolorowanka/ autorka: Bogna Karpińska

Nauczyciele i wolontariusze mogą pobrać też darmowo legendy i kolorowanki w języku ukraińskim, które wprowadzają w historię Krakowa. Dostępne są:

opowieść o Lajkoniku,

legenda o Panu Twardowskim,

legenda o Smoku Wawelskim,

legenda o krakowskich gołębiach i nie tylko.

Mogą posłużyć jako pomoce dydaktyczne, ale też rekwizyty do domowej zabawy z małymi uchodźcami.

Kolorowanki przygotowane przez ilustratorów wydawnictwa Dwie Siostry mogą posłużyć jako zabawa dla starszych i młodszych. Kolorowanki są bardziej szczegółowe i skomplikowane. Wśród udostępnionych online materiałów znajdziesz np. kolorowanki stworzone na podstawie ilustracji Wojciecha Pawlińskiego z książki „Zwierzęta w godłach” Przemysława Barszcza.

Bardzo zróżnicowane tematycznie karty pracy dla dzieci w języku ukraińskim i rosyjskim są też dostępne na stronie childdevelop.com.ua. Karty pracy można podzielić na kategorie tematyczne i wiekowe. To ponad 8 tysięcy różnorodnych zadań w kolorowej i atrakcyjnej oprawie graficznej. Przykładowe kategorie tematyczne kart pracy to:

bezpieczeństwo,

inteligencja emocjonalna,

ludzkie zdrowe,

komunikacja,

wyobrażenia i fantazja.

Na stronie można znaleźć zadania z matematyki, geografii, języka angielskiego i nie tylko. Wystarczy posortować materiały według kategorii po lewej stronie. Karty pracy przydadzą się na pewno nauczycielom, terapeutom i psychologom, ale mogą służyć też wolontariuszom lub wszystkim osobom organizującym wolny czas dzieciom z Ukrainy.

