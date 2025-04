Pomagamy Ukrainie. Lista sprawdzonych zbiórek i akcji charytatywnych

Pomoc dla Ukraińców może przybrać różne formy. Od czasu, gdy na terenie tego kraju pojawiły się pierwsze rosyjskie wojska, to każdy zastanawia się co może zrobić dla tego narodu. Organizowane są protesty, cały świat śle słowa otuchy i wsparcia. Jest wiele sposobów na to, jak pomóc osobom w potrzebie. Od oferowania noclegu, po różne zbiórki artykułów pierwszej potrzeby do przesyłania pieniędzy, na akcje humanitarne. Sprawdź, jak możesz pomóc.