Specjalnie dla czytelniczek serwisu Polki.pl wybraliśmy się ostatnio z kamerą na plan zdjęciowy nowego serialu komediowego z Cezarym Pazurą pt. "Przypadki Cezarego P.". Serial będzie emitowany w telewizji Puls na wiosnę, ale już teraz możecie się przekonać, kto jest kim i o co tam tak naprawdę chodzi...

Jeśli chcecie przekonać się, jak może wyglądać przerysowane życie współczesnego celebryty, z kim ma na co dzień do czynienia i jak radzi sobie z chęcią pozostania na szczycie, zapraszamy do oglądania. Cezary Pazura zdradza nam też, ile tak naprawdę ma wspólnego z bohaterem, niespełnionym aktorem, Cezarym P. Zobaczcie!

