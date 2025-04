François Damiens i Géraldine Nakache w komedii o niespełnionym i wyjątkowo uciążliwym we współpracy aktorze, który na potrzeby rekonstrukcji sceny przestępstwa musi wcielić się w rolę nieboszczyka. "Sprawa dla dwojga" w kinach od 19 września.

Czy będzie hit?

Film okrzyknięty został we Francji jedną z najlepszych komedii sezonu. Co ciekawe, jej producentami są, kojarzeni z zupełnie innym kinem, laureaci Złotej Palmy - bracia Dardenne. W zgodnej opinii francuskiej prasy amerykański remake tej kryminalnej komedii to tylko kwestia czasu.



Zobacz zwiastun:



Fabuła "Sprawy dla dwojga"

Jean Renault (François Damiens), aktor o przebrzmiałej sławie, niefortunnym nazwisku (wymawia się jak... Jean Reno), fatalnej reputacji koszmarnego "szczególarza" i z pustym kontem bankowym dostaje ostatnią szansę - angaż jako asystent w kryminalnej sprawie, prowadzonej przez świeżo upieczoną panią prokurator (Géraldine Nakache).

Nietypowa rola wydaje się dość prosta – ma odgrywać nieboszczyka w rekonstrukcji sceny zabójstwa. Jednak współpraca z panią prokurator iskrzy od samego początku, bo nawet w niemej roli Jean ma bardzo dużo do powiedzenia i ingeruje w najdrobniejszy element śledztwa.

Materiały prasowe - M2 Films

