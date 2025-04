Wspaniała literatura. "Czarne skrzydła" wciągają już od pierwszego rozdziału. Na świecie otrzymała mnóstwo pozytywnych recenzji. Jak będzie w Polsce? Przekonaj się sama, książka jest już dostępna w księgarniach!



Sue Monk Kidd urzeka "Czarnymi skrzydłami" za oceanem

Pierwsza powieść autorki, "Sekretne życie pszczół" stała się absolutnym hitem. Jej nowe dzieło ma szansę powtórzyć ten sukces. "Czarne skrzydła" znalazły się już na liście bestsellerów The New York Timesa oraz w ekskluzywnym klubie książki Oprahy Winfrey. Sprzedane miliony egzemplarzy i niesamowicie pozytywne opinie mówią same za siebie - tę książkę musisz przeczytać także i ty.

Dwie kobiety, dwie walki o wolność, jedna niezwykła przyjaźń…

Sara Grimké jest córką sędziego sądu najwyższego Karoliny Południowej, plantatora zaliczanego do elity Charlestone. Nie potrafi się jednak podporządkować obowiązującym w jej świecie konwenansom. Marzy o tym, żeby studiować i zostać pierwszą kobietą prawnikiem. Na swoje jedenaste urodziny dostaje niecodzienny prezent – wyciągniętą z czworaków i obwiązaną lawendowymi wstążkami czarnoskórą Hetty, zwaną Szelmą. To kolejny „obyczaj”, którego Sara nie potrafi zaakceptować, bo drugiego człowieka nie można przecież „posiadać”… To dopiero początek jej problemów.

Sara jest białą kobietą inną niż wszystkie. Na pewno inną niż jej matka, która jest bardzo oschła i zimna. To jednak tylko pozory, tak naprawdę ona też miała kiedyś swoje ambicje i aspiracje, ale musiała je porzucić i zająć rolę, jaką miały wszystkie białe kobiety w ówczesnym wieku. Sara policzyła kiedyś, że jej matka ostatnie 10 z 20 lat była w ciąży... Hatty, czarnoskóra niewolnica, na początku nie widzi ograniczeń w swoim położeniu, z czasem jednak przekonuje się, że świat nie jest równy dla wszystkich.

Obie bohaterki są niezwykle silne i wojownicze. Uparcie dążą do zmiany niesprawiedliwego świata. Czy im się uda? Czy dwie kobiety będą w stanie przeciwstawić się męskiemu światu? Jedno jest pewne, ich historie są w stanie porwać każdą z nas.

Na podstawie materiałów prasowych Wydawnictwa Literackiego