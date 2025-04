Lubimy rodzime kino, zwłaszcza polskie filmy wojenne czy filmy gangsterskie. Postanowiłyśmy przyjrzeć się z bliska tym najlepszym. Które polskie filmy trafiły do naszego zestawienia? Od razu uprzedzamy, że mieści się w nich sporo polskich komedii!

Często wracamy do filmów z historią, sprzed lat, ze sprawdzoną i profesjonalną obsadą i wyjątkowym klimatem. Cenimy polskie filmy historyczne (nie wypada nie wspomnieć o "Ogniem i Mieczem" Jerzego Hoffmana, twórczości Andrzeja Wajdy, specjalizującego się w transponowaniu polskości na materiał filmowy). Polskie filmy wojenne, takie jak "Katyń", "Miasto '44" Jana Komasy, "Wołyń" Smarzowskiego, to produkcje niemal obowiązkowe i bardzo popularne - również za granicą.

Polskie filmy gangsterskie i polskie filmy kryminalne

Biorąc na warsztat filmy z lat ubiegłych (polskie filmy 2013, polskie filmy 2014, polskie filmy 2015 - jest tego naprawdę sporo!), jesteśmy coraz bardziej skłonni do oglądania polskich filmów gangsterskich oraz kryminalnych (recenzje oraz dobre wyniki "Pitbulla" i kolejnych jego części mówią same za siebie). W gronie ulubionych polskich filmów znajduje się też kilka pozycji kina sensacyjnego na pograniczu biografii i dokumentu: doskonały przykład to historia o Zbigniewie Relidze "Bogowie" (2004), "Ostatnia rodzina" (2016) o rodzinie Beksińskich czy głośna "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" (2017). Wiele polskich produkcji lawiruje między gatunkami i kategoriami - czy da się sklasyfikować konkretnie każdy film? Nie!

Polskie filmy fabularne i dramatyczne

Nie da się ukryć, że to "Pokot" Agnieszki Holland jest teraz wychwalany na różnych festiwalach, i że to filmy Andrzeja Wajdy są naszym znakiem rozpoznawczym i eksportowym towarem. Widownia zaczyna cenić polskie filmy fabularne, a w wielu rankingach dominuje leciwa "Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy (1974), wysokie noty zbierają też jego "Powidoki" czy polski film dramatyczny "Body/Ciało" Małgorzaty Szumowskiej. Ambitne polskie kino wybija się ponad przeciętność i wciąż słyszymy o sukcesach młodych reżyserów i aktorów.

W ubiegłych miesiącach na ekranach kin pojawiło się sporo polskich filmów godnych uwagi. Miłośnik niszowej kinematografii z pewnością pokusi się obejrzenie "Dzikich róż" o kobiecie, która decyduje się na porzucenie swojego trzeciego dziecka. Z kolei fan biografii z pewnością zwróci swoje kroki ku "Marii Skłodowskiej-Curie", czyli francusko-polskiej produkcji o życiu wielkiej kobiety naukowca, ale przede wszystkim Polki, która odniosła sukcesy na polu naukowym.

Polskie filmy 2016, które warto znać

Polskie filmy romantyczne również są coraz lepsze: "Porady na zdrady", "Po prostu przyjaźń" - to filmy z dobrą obsadą i przemyślanymi wątkami. W 2017 roku ma się pojawić na ekranach polskich kin 3. część "Listów do M.".

Polskie filmy 2017: na co warto pójść do kina?

