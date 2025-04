Święto zakochanych obchodzone jest jedynie raz w roku, dlatego każda para powinna dołożyć starań, aby ten dzień na długo pozostał w pamięci. Jeśli wciąż nie wiesz co robić w walentynki, poniżej znajdziesz 13 pomysłów na to jak miło spędzić ten dzień. Wybierz opcję, która ucieszy was oboje.

Romantyczna kolacja we dwoje

Wydaje ci się, że kolacja dla dwojga to oklepany pomysł na spędzenie walentynek? Nic bardziej mylnego. Jeżeli przygotujesz ją np. w klimacie... PRL. Przebierz się za kobietę rodem z radzieckich kalendarzy (bluzka non iron, ażurowa spódnica do kolan i obowiązkowo włosy spięte w kok), stół nakryj kraciastą ceratą, zapuść stare szlagiery i zaserwuj przysmaki z tamtych lat – oranżadę, wyroby czekoladopodobne i... słone paluszki. Efekt i zaskoczenie ukochanego murowane.

Na romantyczną kolację we dwoje możecie też wybrać się do restauracji, o ile tylko... sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Wspólne gotowanie

Kobieta w ten dzień nie powinna sama gotować dla mężczyzny! To wykluczone. Najlepsza zabawa w kuchni jest zawsze we dwoje.

Możecie wtedy bez końca sprawdzać zdatność makaronu do spaghetti, wymazać się sosem pieczeniowym czy wspólnie kibicować waszemu piernikowi, żeby wyrósł jak trzeba. Po takich wspólnych przejściach i samo jedzenie będzie z pewnością przyjemniejsze.

Razem możecie też pokusić się o to, by przygotować deser na walentynki, a jeśli chcesz zaskoczyć partnera własnym wypiekiem, zobacz jak upiec wyjątkowy tort walentynkowy.

Sportowe wariacje

Połączenie przyjemnego z pożytecznym to także wspólne uprawianie sportu. Zimą, jeżeli mieszkasz w pobliżu niewielkiej górki, warto skorzystać i wybrać się na... sanki lub popularne jabłuszko.

Jeśli w okolicy działa lodowisko, wybierzcie się na łyżwy, a jeśli uwielbiacie biegać - tym razem trening zróbcie wspólnie. Idealnym rozwiązaniem byłby natomiast obiekt sportowy z kompleksem podświetlanego jacuzzi - gdy przyjemnie będą bulgotać bąbelki - może być naprawdę miło.

Wieczór karaoke

Jest to tym zabawniejsza propozycja, im mniej jesteście utalentowani w dziedzinie śpiewu. Jak wiadomo, wspólne muzykowanie ma integrujące właściwości, dlatego też i wy możecie skorzystać z tej opcji.

Zorganizowanie takiej imprezy jest bardzo proste – wystarczy tylko komputerowy program do karaoke i wino dla rozluźnienia atmosfery. Jak wiadomo grunt to dobra zabawa, a to w kogo się wcielicie tego wieczoru i w jaki sposób to zrobicie – zależy od was.

Spełnij jego marzenie

Nie wiesz, jak spędzić walentynki, aby twój mężczyzna docenił twoją kreatywność? Kup bilet na mecz lub przełam się (jeśli zwykle tego nie robisz) i obejrzyjcie go wspólnie w telewizji. Dobrym pomysłem na prezent na walentynki będzie też karnet na przejażdżkę autem wyścigowym.

A może twój mężczyzna lubi kuchnię włoską? Zrób mu pizzę w kształcie serca.

Lista celów

Wspólne cele jednoczą ludzi, dlatego też w ten wieczór postarajcie się znaleźć coś, co chcecie razem robić i nieważne czy to będzie coś małego, czy wielkiego.

Lubicie się nawzajem fotografować podczas codziennej krzątaniny? Róbcie to dalej, a ze zdjęć stwórzcie specjalny album codzienności. Wasz język obcy ostatnio kuleje? Zapiszcie się razem na kurs. Możecie też zapisać się na kurs garncarski, winiarski lub taneczny.

Walentynki mogą być także dniem, w którym postanowicie razem zrobić coś dla innych. Zorientujcie się, czy w pobliskim schronisku nie potrzeba wolontariuszy choćby po to, by przeprowadzić zbiórkę dla psiaków lub wyprowadzić je na spacer.

Wanna

To wyśmienity sposób na spędzenie wieczoru dla tych, którzy chcą odpocząć od codziennego zgiełku i ciągłej pracy. Wanna wypełniona pianą, muzyka w tle, palące się zapachowe świece i egzotyczne drinki... Czy można wyobrazić sobie coś bardziej przyjemnego w walentynkowy wieczór?

Masaż

A może by tak zorganizować sobie erotyczny wieczór z masażem i olejkami? Możecie nawzajem masować swoje ciała, pobudzając je do dalszych działań.

Posłuchajcie przy tym waszej ulubionej muzyki, obejrzyjcie film o miłości, zajadając się pieczołowicie przyrządzonymi afrodyzjakami. Możecie też skorzystać z naszej listy, która podpowiada, jakie piosenki na walentynki najlepiej się sprawdzą w ten wieczór.

Jest to świetna propozycja dla domatorów, którzy uwielbiają spędzać czas w ciepłym, domowym zaciszu.

Twórcze zabawy łóżkowe

Nie tylko wniosą powiew świeżości w wasz związek, lecz także pozwolą na odkrycie w sobie tego, co dotąd pozostawało w ukryciu.

W tym wypadku sprawdzają się takie zabawy, jak:

Kto pierwszy odnajdzie najczulsze miejsce partnera?

Kto kogo mocniej przytuli?

Kto szybciej skradnie całusa?

Kto piękniej wyzna miłość?

Maraton filmowy

Może być w kinie, ale może być też w domu przed telewizorem. Dla największych kinomaniaków najlepsze jest rozpoczęcie maratonu z rana, aby obejrzeć jak największą ilość pozycji.

Niestety, większość par ma jakieś ograniczenia czasowe, dlatego też skup się na 2 – 3 wybranych w drodze kompromisu i negocjacji tytułach. Seans można z powodzeniem połączyć z kolacją.

Przy okazji może okazać się, że filmy akcji są jednak mało wciągające i mogą pociągnąć za sobą inną akcję... w sypialni.

Przebieranki

On jest fanem „Gwiezdnych Wojen”? Przebierz się dla niego za księżniczkę Leię Solo z kultowej sceny, w której wystąpiła w bikini. A może postaraj się upodobnić do którejś ze znanych postaci z show-biznesu? To okazja nie tylko do świetnej zabawy, ale tez do wypróbowania na sobie różnych typów makijażu i stylizacji.

Nie zapomnijcie tylko o uwiecznieniu tych chwil na zdjęciach. Po latach na pewno z rozrzewnieniem będziecie wspominać wasze małe walentynkowe szaleństwa.

Kalambury

To doskonały pomysł na spędzenie walentynek – zabawy, radości i śmiechu w tym przypadku będzie co niemiara. Kalambury sprawdzają się najlepiej, kiedy bierze w nich udział kilka osób, dlatego też warto zaprosić inną parę.

Dodatkowym plusem takich zabaw jest fakt, że możecie spędzić choć trochę czasu z przyjaciółmi, z którymi nigdy nie macie czasu się spotkać.

Gry planszowe na walentynki

Jeśli przynajmniej jedno z was jest wielkim fanem gier planszowych, przygotujcie kilka, w które można grać już w dwie osoby. Jeśli ma to być sposób na to, by miło spędzić walentynki w domu tylko we dwoje, kup grę, która została stworzona specjalnie dla zakochanych...

Artykuł pierwotnie został opublikowany 1.01.2011.

