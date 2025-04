Laurka walentynkowa to coś więcej niż zwykła kartka! Dzieci mogą podarować je rodzicom, przyjaciołom czy dziadkom, a tworzenie takich upominków to doskonała okazja do nauki. Proces przygotowywania walentynkowych prezentów ma wartość edukacyjną, wspierając rozwój zarówno zdolności manualnych, jak i emocjonalnych.

O uczuciach, miłości i przyjaźni, warto rozmawiać jak najwcześniej. Oto doskonałe pomysły na walentynkowe prace plastyczne dla dzieci i dorosłych. Bo kto powiedział, że dorośli nie mogą przygotować pięknej kartki walentynkowej?

Spis treści:

To urocza i łatwa do wykonania ozdoba, która świetnie wpisuje się w klimat walentynkowy. Łańcuch z serduszek nie tylko przyciąga wzrok, ale może również być swego rodzaju laurką. Możesz na każdym pasku (serduszku) umieścić kilka ciepłych słów, wyrażając miłość. Odczytywanie ich po kolei to prawdziwa frajda!

Takie personalizowane elementy sprawiają, że ozdoba nabiera głębszego znaczenia, stając się nie tylko dekoracją, ale również piękną laurką. Może być też dekoracją na stół, drzwi czy ścianę.

Przygotuj:

papier kolorowy (czerwony, różowy),

klej,

nożyczki.

Jak zrobić łańcuch z serduszek?

Z papieru wycinaj identyczne paski ok. 2 cm na 10 cm. W połowie zginaj paski i formuj serduszko. Następnie sklejaj końce serc z punktem między wybrzuszeniem.

fot. Walentynkowy łańcuch z serduszek/ Adobe Stock, exclusive-design

Ta prosta, ale niezwykle efektowna laurka jest idealnym pomysłem na walentynkowy prezent, szczególnie dla tych, którzy szukają czegoś kreatywnego, ale łatwego do wykonania. Zamiast tradycyjnych ozdób, wykorzystaj serduszka z papieru lub tektury (będzie lepsza, bo jest nieco sztywniejsza).

Do serduszek możesz dodać także krótkie, osobiste życzenia lub udekorować je sypkim brokatem. Możesz także na każdym z nich napisać jedno ciepłe słówko - wówczas całość stanie się uroczą laurką walentynkową!

Przygotuj:

papier kolorowy,

tekturę,

nożyczki,

klej.

Jak zrobić laurkę z serduszek?

Z tekturki wytnij serce o wybranym rozmiarze - nie za duże, ok. 10 cm wysokości wystarczy. Z papieru kolorowego wycinaj nieduże serduszka, które mają pokryć powierzchnię tekturowego serca. Laurka na walentynki DIY jest gotowa, kiedy sumiennie nakleisz wszystkie małe serca z obu stron.

fot. Laurka na walentynki DIY/ Adobe Stock, irissca

Jeśli masz odrobinę czasu i nie chcesz kupować gotowej laurki, a jednocześnie chcesz podarować bliskiej osobie klasyczną kartkę okolicznościową, przygotuj coś samodzielnie. Wykorzystaj papier, materiały, włóczkę, cekiny do zrobienia wyjątkowej kartki walentynkowej ręcznie robionej. Możesz też przygotować ją z papieru - pamiętaj, że to tylko forma, a najważniejsza jest treść.

Przygotuj:

papier kolorowy,

marker,

nożyczki,

klej.

Jak zrobić kartkę walentynkową z papieru?

Ustal rozmiar kartki walentynkowej, zginając arkusz na pół. Następnie wytnij mniejszy prostokąt, który nakleisz na zewnątrz lub w środku - to może być miejsce na napisanie kilku ciepłych słów. Z czerwonego i różowego papieru, wycinaj serca różnej wielkości. Naklejaj. Narysuj na nich uśmiechnięte buzie - będzie wtedy oczywiste, że nadawca walentynki ma szczere i dobre intencje. Laurka z papieru jest prosta, ale pełna wyrazu.

fot. Karka walentynkowa DIY/ Adobe Stock, onlynuta

Naszyjnik z serduszek to doskonała alternatywa dla tradycyjnej laurki. Taki prezent jest osobisty, niepowtarzalny i pełen miłości. Możesz wykonać go samodzielnie, tworząc małe serduszka z papieru, filcu, masy solnej lub nawet drewna, a następnie przewiązać je sznurkiem lub cienkim łańcuszkiem. Każde serce może być ozdobione imieniem, inicjałami lub krótkimi życzeniami.

Przygotuj:

czerwony papier,

gruba nitka, sznurek lub cienki łańcuszek (ok. 50-60 cm),

nożyczki,

dziurkacz.

Jak zrobić naszyjnik z serduszek?

Najpierw narysuj na kartce papieru kilka serduszek o równej wielkości. Jeśli nie czujesz się pewnie w rysowaniu, możesz wydrukować wzór serduszka z internetu. Wytnij serca i w każdym z nich zrób dziurkę - jedną na środku lub dwie po bokach. Przewlecz przez każdą z nich sznurek lub łańcuszek. Na obu końcach sznurka lub nici zrób małe węzły, aby serduszka nie zsunęły się z naszyjnika. Możesz także dodać zamek do naszyjnika, jeśli chcesz, by był bardziej profesjonalny.

fot. Laurki na Walentynki: naszyjnik z serduszek/Adobe Stock, Maria Kasimova

Słoik miłości to doskonała alternatywa dla tradycyjnej laurki. To wyjątkowy prezent, który nie tylko zaskakuje, ale także daje mnóstwo radości obdarowanej osobie. W środku możesz umieścić liściki z ciepłymi słowami, komplementami, życzeniami czy cytatami o miłości. Możesz też umieścić w środku 365 powodów, dla których kochasz - obdarowana osoba codziennie powinna wyjmować jedną karteczkę.

Przygotuj:

szklany słoik,

nożyczki,

wstążkę,

kolorowy papier (najlepiej różowy, czerwony),

klej,

zdjęcie,

słodycze (czekoladki, ciastka).

Jak zrobić walentynkowy słoik?

Do słoika lub szklanej butelki włóż czekoladki, cukierki, ciastka. Z kolorowego papieru wytnij serduszka. Ozdób słoik kolorowymi sercami, zdjęciem i przewiąż wstążką. Najlepiej, aby ozdoby były w kolorystyce kojarzącej się z miłością – w czerwieni i w różu. Dodaj walentynkowy napis: Z wyrazami miłości, Słoik pełen miłości, Kocham Cię, Całusy, itp.

fot. Słoik w serduszka na walentynki/ Adobe Stock, Ana-Maria Tegzes

Szare, niepozorne pudełko może wydawać się skromne, ale to, co kryje się w jego wnętrzu, z pewnością zaskoczy obdarowaną osobę. W środku znajduje się ogromna liczba papierowych serduszek - każde z nich wyjątkowe, pełne kolorów, wyrazów miłości i ciepłych słów. Taki prezent to doskonały sposób na wyrażenie swoich uczuć w oryginalny i kreatywny sposób, który na pewno zapadnie w pamięci.

Przygotuj:

szare pudełko (im większe, tym lepiej),

kolorowy papier (różowy, czerwony),

nożyczki.

Jak zrobić magiczne pudełko?

Wytnij mnóstwo papierowych serc, mogą być różnej wielkości; zadanie ułatwią ci specjalne dziurkacze. Na niektórych sercach możesz napisać walentynkowe wiadomości. Zapakuj serca do pudełka. Im większe pudełko, tym większa radość obdarowanego. Oklej pudełko sercami i zaadresuj.

fot. Pudełko z serduszkami na walentynki/ Adobe Stock, photoguns

Magnesy i naszyjniki w kształcie serduszek wykonane są z masy solnej. Magnesy można wykorzystać do przyczepiania kartek i zdjęć na lodówce lub specjalnie przygotowanej ścianie. Mogą być też wykonane z masy porcelanowej.

Przygotuj:

szklankę soli,

szklankę mąki pszennej,

ok. pół szklanki wody.

Jak zrobić masę solną?

Mąkę i sól wsyp do miski lub innego naczynia i dokładnie mieszaj. Następnie powoli dolewaj zimną wodę, cały czas wyrabiając masę jak ciasto. Masa powinna mieć gładką i zwartą konsystencję, nie może być zbyt rzadka ani krusząca się.

Dodatkowe materiały:

magnesy,

klej,

wstążki,

farby, pędzelek,

rurka.

Jak zrobić serduszka z masy solnej?

Za pomocą foremek wytnij serduszka. Rurką lub patyczkiem zrób dziurki na części serc (z nich powstaną naszyjniki). Wysusz serduszka w piekarniku w temperaturze max. 75 stopni (w wyższej temperaturze masa może popękać). Gdy serduszka wyschną, pomaluj je według uznania. Kiedy farba wyschnie, nawlecz wstążki lub przyklej specjalnym klejem magnesy.

fot. Serduszka z masy solnej - laurka walentynkowa/ Adobe Stock, 13smile

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 10.01.2013.

