Nie musisz rezerwować stolika w eleganckiej restauracji, żeby spędzić wyjątkowy, romantyczny wieczór ze swoją drugą połówką. Wystarczy odrobina kreatywności, chęci i kilka prostych przygotowań, by zamienić własne cztery ściany w idealną scenerię na kolację we dwoje. Czasami to, co stworzymy samodzielnie, ma większą wartość niż najbardziej luksusowe gesty.

Spis treści:

Zaraz zaraz, jak nie wydać fortuny i zrobić obiad z krewetkami? Okazuje się, że pyszną propozycję możesz znaleźć za niewielkie pieniądze. W wielu sklepach i marketach, na dziale z mrożonkami znajdziesz niewielkie krewetki koktajlowe, które idealnie sprawdzają się podczas romantycznej kolacji, a przy okazji kosztują ok. 15-20 złotych.

Krewetki są zawsze świetnym pomysłem na kolację we dwoje. Wystarczy podać je z makaronem, odrobiną masła z czosnkiem i pomidorkami koktajlowymi. Same w sobie smakują wyśmienicie i będą grać w potrawie pierwsze skrzypce.

Składniki:

300 g krewetek koktajlowych,

200 g pomidorków koktajlowych,

300 g makaronu spaghetti,

1 łyżka masła,

2 ząbki czosnku,

starta skórka z limonki

natka pietruszki do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Na patelni rozgrzej masło, dodaj pokrojony w plasterki czosnek i krewetki. Aby zachowały jędrność, wystarczy im minuta (później spędzą jeszcze trochę czasu na patelni razem z makaronem). Wskazówka: zbyt długo przetrzymane na patelni krewetki mogą stać się twarde i "gumiaste". Całość dopraw solą, pieprzem i startą skórką z limonki. Na patelnię przełóż makaron i dodaj pomidorki koktajlowe. Całość podsmażaj 2-3 minuty. Makaron z krewetkami podawaj z natką pietruszki.

fot. Romantyczna kolacja dla dwojga: makaron z krewetkami/Adobe Stock, FomaA

Doskonałą opcją na walentynkową kolację w domu będzie samodzielnie przygotowana tradycyjna włoska pizza na cienkim, miękkim cieście. Najlepiej smakuje dosłownie z kilkoma dodatkami, takimi jak pomidory, pieczarki oraz ser.

Pamiętaj, by dodać odrobinę oliwy z oliwek i zrezygnować z ketchupu. Zamiast tego postaw na ser, który będzie się pięknie ciągnął. Możesz również uformować pizzę w kształt serca, co idealnie wpasuje się w walentynkowy nastrój.

Składniki:

300 g mąki pszennej,

150 ml ciepłej wody,

25 g świeżych drożdży,

1 płaska łyżeczka soli,

1 płaska łyżeczka cukru,

2 łyżki oliwy z oliwek.

150 g sera mozzarella,

passata lub przecier pomidorowy,

1 łyżeczka suszonej bazylii,

1 łyżeczka suszonego oregano,

garść pomidorków koktajlowych,

kilka pieczarek,

garść oliwek,

garść pokrojonej w paski zielonej papryki

garść świeżej rukoli,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania rozczynu. Świeże drożdże rozpuść w ciepłej wodzie, dodaj łyżkę mąki i cukier. Całość dokładnie wymieszaj i odstaw na 15 minut do wyrośnięcia. Mąkę przesiej do miski i wymieszaj razem z solą. Wlej rozczyn i zagnieć ciasto, stopniowo dodając oliwę. Ciasto wyłóż na blat i wyrabiaj około 10 minut, aż będzie elastyczne. Wyrobione ciasto na pizzę włóż do miski, przykryj ściereczką i odstaw na 2 godziny do wyrośnięcia. Przygotuj sos pomidorowy. Ciasto wyjmij na stolnicę i zagnieć. Uformuj z niego płaski placek i nałóż sos, mozzarellę startą na tarce, pieczarki pokrojone w cienkie plasterki i papryczkę. Wstaw do nagrzanego na 250 stopni piekarnika na około 10-12 minut. Pizzę idealną na kolację dla dwojga podawaj ze świeżą rukolą. Możesz ją także polać oliwą.

fot. Romantyczna kolacja w domu: pizza z kurczakiem/Adobe Stock, Sławomir Fajer

Szybkim i prostym pomysłem na kolację dla dwojga, która jednocześnie robi wrażenie, jest delikatna ryba z piekarnika z dodatkiem świeżych ziół i odrobiną cytryny. Klasyczny wybór to soczysty, rozpływający się w ustach łosoś, który nie tylko smakuje wybornie, ale też wygląda elegancko na talerzu. Możesz też sięgnąć po pstrąga tęczowego.

Do tak przygotowanej ryby idealnie pasują pieczone ziemniaki albo lekka sałatka z rukolą i pomidorkami koktajlowymi.

Składniki:

500 g łososia w dwóch kawałkach,

gałązka świeżego rozmarynu,

4 łyżki sosu sojowego,

otarta skórka z cytryny,

1 papryczka chili,

200 g małych ziemniaków w mundurkach,

4 łyżki oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Na godzinę przed pieczeniem zamarynuj łososia w sosie sojowym i wstaw do lodówki. Ziemniaki wyszoruj (nie obieraj), a następnie przekrój na pół, natrzyj oliwą z oliwek, oprósz solą i pieprzem i przełóż na blachę do pieczenia. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około 45 minut. Gdy ziemniaki spędzą już w piekarniku około pół godziny, wstaw do niego łososia (najlepiej w małej żaroodpornej formie) z gałązką rozmarynu i piecz przez 15 minut. Tak przygotowaną kolację dla dwojga, urozmaici sałatka przygotowana na bazie sałaty rzymskiej z sosem winegret.

fot. Romantyczna kolacja w domu: łosoś z piekarnika z rozmarynem i ziemniakami/Adobe Stock, koss13

Nie ma nic prostszego do zrobienia, niż makaron z pesto. Jednocześnie to danie bardzo eleganckie i pyszne! To idealna potrawa na romantyczną kolację dla dwojga. To wręcz doskonała propozycja na romantyczną kolację we dwoje, a przy tym niezbyt kosztowna i na pewno trafi przez żołądek do serca!

Do przepisu możesz dodać także mini krewetki koktajlowe, lekko podsmażone na oleju, a także posypać całość startym parmezanem lub grana padano.

Składniki:

2 porcje makaronu tagliatelle,

4-5 łyżek zielonego pesto,

50 g startego parmezanu,

sól i pieprz,

mała cebula,

garść orzeszków pini.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Cebulę pokrój w bardzo drobną kostkę. Zeszklij ją na niewielkiej ilości oliwy, a następnie dodaj pesto oraz odcedzony, ugotowany makaron. Energicznie wymieszaj całość, aby wszystkie składniki dobrze się ze sobą połączyły. Powinna powstać gładka, jednolita masa. Dopraw solą i pieprzem wedle uznania. Przełóż na talerze, posyp obficie serem i udekoruj posiekanymi orzeszkami pini. Możesz wykorzystać także pestki słonecznika lub dyni, lekko podprażone na suchej patelni.

fot. Romantyczna kolacja w domu: makaron z pesto/Adobe Stock, grinchh

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.07.2020

