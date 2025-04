Stopień trudności: Średnie

Składniki:

1 i 1/4 szklanki mąki

12 g świeżych drożdży

1/2 łyżeczki soli

1 łyżeczka oliwy z oliwek

1/3 szklanki letniej wody

5 pomidorów koktajlowych i 2 malinowe

20 g sera żółtego gouda

szczypta oregano i bazylii

kilka liści rukoli

Zaczyn drożdżowy:

1/4 łyżeczki cukru

1/2 łyżki mąki

2 łyżki ciepłej wody (ale nie gorącej!)

Przygotowanie:

1. Przygotuj drożdżowy zaczyn: do rozdrobnionych w misce drożdży dodaj mąkę, cukier i wodę.

2. Mieszaj do momentu uzyskania jednolitej masy.

3. Zaczyn przykryj lnianą ściereczką i pozostaw w ciepłym miejscu do wyrośnięcia na około 30 minut.

4. Do osobnej miski przesiej mąkę i sól.

5. Całość wymieszaj i wlej zaczyn drożdżowy, oliwę i wodę.

6. Wyrabiaj do momentu uzyskania gładkiego i elastycznego ciasta.

7. Uformuj kulę (w trakcie, w razie potrzeby dosypuj mąki).

8. Odstaw do wyrośnięcia na 60 minut.

9. Przygotuj sos pomidorowy: 2 pomidory malinowe przetrzyj przez sitko i połącz z bazylią i oregano.

9. Piekarnik rozgrzej do 250 stopni Celsjusza.

10. Ciasto podziel na 4 części, z każdej uformuj mały okrągły placek jak na pizzę.

11. Wykrój kształt serca, z pozostałego ciasta uformuj 5 serce.

12. Każde z serc posmaruj sosem pomidorowym i dodaj wybrane składniki: pomidory koktajlowe pokrojone w plastry, starty ser żółty i inne.

13. Przyozdabiaj liśćmi rukoli.

14. Piecz 5 minut w 250 stopniach, następnie 10 minut w 220 stopniach (do momentu zarumienienia).

Materiały prasowe, MSM Mońki