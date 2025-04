Podobno przez żołądek do serca, dlatego w walentynki nie zapominaj o kuszącym deserze. Pyszne słodkości na pewno oczarują ukochaną osobę - warto pamiętać również o tym, że czekolada to afrodyzjak, dlatego jako deser na walentynki możesz podać owoce w czekoladowym fondue. Zobacz, co jeszcze ze słodkości możesz przygotować na walentynki i podać jako wyjątkowy deser.

Składniki:

250 g mąki,

200 g masła,

2 żółtka,

100 g cukru drobnego do wypieków,

dżem truskawkowy, malinowy lub wiśniowy,

cukier puder do posypania,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Mąkę z cukrem i solą przesiej do miski. Zimne masło zetrzyj na tarce i rozetrzyj palcami z mąką. Dodaj żółtka i zagnieć ciasto. Owiń je folią i włóż do zamrażalnika na 30 minut. Po upływie 30 minut ciasto dosyć cienko rozwałkuj. Wycinaj z niego kółka, w połowie z nich wytnij mniejsze serduszko. Ciasteczka ułóż na blasze i upiecz w temperaturze 180 stopni przez około 10 - 13 minut. Ostudź. Ciasteczka z wyciętym serduszkiem oprósz cukrem pudrem. Ciasteczka pełne przełóż dżemem i lekko dociśnij te z okienkiem.

fot. Ciasteczka jako deser na walentynki/ Adobe Stock, shaiith

Składniki:

500 g mielonego twarogu sernikowego,

250 g malin (możesz użyć mrożonych),

200 g śmietany 30%,

1 galaretka malinowa,

150 g herbatników,

2 łyżeczki kakao,

1 łyżeczka cukru pudru,

100 g masła,

1 opakowanie cukru wanilinowego,

5 łyżki soku z cytryny,

50 g cukru.

Sposób przygotowania:

Galaretkę rozpuść w szklance gorącej wody i odstaw do wystudzenia. Twaróg wymieszaj z cukrem i cukrem wanilinowym. Śmietanę ubij i dodaj do masy serowej. Wymieszaj. Maliny zmiksuj i dodaj do sera. Wymieszaj dokładnie. Do ostudzonej galaretki dodaj sok z cytryny, a następnie zmiksuj z masą serową. Herbatniki pokrusz. Dodaj kakao i cukier puder. Masło roztop, wymieszaj z ciasteczkami. Wyłóż nimi spody form w kształcie serca. Na spody wyłóż malinową masę serową i wstaw do lodówki na kilka godzin, by serniczki stężały. Apetyczny deser na walentynki gotowy!

fot. Malinowy sernik w kształcie serca jako deser na walentynki/ Adobe Stock, samael334

Składniki:

200 g czekolady do fondue,

40 ml śmietanki 30%,

owoce, np. truskawki.

Sposób przygotowania:

W kąpieli wodnej rozpuść czekoladę do fondue. Dodaj śmietankę i wymieszaj. Maczaj kawałki owoców w płynnej czekoladzie.

fot. Fondue czekoladowe na walentynki. Adobe Stock, hiro cafe

Składniki:

opakowanie jogurtu typu skyr (np. o smaku waniliowym),

50 g pestek granatu,

3 pokruszone okrągłe biszkopty,

30 g orzechów laskowych,

5 g kakao.

Sposób przygotowania:

Przygotuj słoiczek. Na dnie wyłóż pokruszone biszkopty. Dodaj część kruszonych orzechów. Dodaj jogurt i wysyp resztę kruszonych orzechów. Posyp kakao i pestkami granatu.

Pamiętaj, że deser na walentynki wcale nie musi mieć kształtu serca. Ważniejsze jest, byś jak najwięcej serca włożyła w jego przygotowanie.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 5.02.2014.

