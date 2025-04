Tradycja wysyłania kartek walentynkowych, a później obchodzenia święta zakochanych, nie jest tak krótka, jak wielu mogłoby się wydawać. Przyjmuje się, że pierwsza kartka walentynkowa, która zachowała się do dziś, powstała już w 1415 roku.

I choć dziś walentynki dla części osób są symbolem kiczu, a w opozycji do dnia zakochanych powstały nawet „antywalentynki”, warto wiedzieć na ich temat więcej. Czy wiesz, skąd się wzięły walentynki i czy wszędzie oznaczają to samo?

Św. Walenty - patron zakochanych

Chrześcijanie czczą przynajmniej kilku świętych o imieniu Walenty. Jedna z historii głosi, że św. Walenty wbrew zakazowi cesarza Rzymu, Klaudiusza II, miał udzielać ślubów młodym mężczyznom. Św. Walenty miał zginąć, broniąc miłości. To właśnie jego wspomnienie obchodzimy 14 lutego.

Walentynki w Estonii i w Finlandii

Zamiast święta zakochanych obchodzi się dzień przyjaźni, a upominki wręcza nie tylko partnerom, lecz także znajomym i członkom rodziny.

Od kiedy obchodzi się w Polsce walentynki?

Tradycja obchodzenia święta zakochanych sięga lat 90. Przez wielu wciąż uważana jest za zwyczaj obcy polskiej kulturze i krytykowany podobnie jak halloween.

Walentynki w Korei Południowej

W Korei Południowej wszyscy mężczyźni, którzy w święto zakochanych nie otrzymali walentynkowej kartki, idą do restauracji, gdzie zamawiają makaron w czarnym kolorze. Ma to symbolizować samotność.

W walentynki ma miejsce najwięcej zaręczyn

Wiele osób dąży do tego, by właśnie 14 lutego wziąć ślub i przysiąc sobie miłość aż po grób. Niektórzy jednak 14 lutego wybierają na dzień zaręczyn. Podobno to najpopularniejsza data.

W walentynki rośnie sprzedaż kwiatów, kartek okolicznościowych i... prezerwatyw

W przeddzień 14 lutego, sprzedaż prezerwatyw wzrasta o jakieś 20%, a w samych Stanach Zjednoczonych sprzedaje się blisko 200 milionów róż. Znacznie wzrasta także sprzedaż czekoladek i zabawek.

14 lutego na całym świecie wysyła się także ogromne ilości kartek (nawet miliard), z czego najwięcej, bo ponad 80% wysyłają kobiety. Więcej kartek z życzeniami wysyła się tylko z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Najwięcej walentynek wysyła się do Werony

Każdego roku w święto zakochanych tysiące kartek trafia do Werony, skąd miała pochodzić Julia z dramatu Williama Shakespeare'a.

Walentynki a rekordy

14 lutego 2009 roku w Meksyku ustanowiono rekord liczby jednocześnie całujących się w tym samym miejscu ludzi. Było ich prawie 40 tysięcy.

Walentynki w Japonii obchodzi się 2 razy?

14 lutego tylko kobiety wręczają mężczyznom upominki. W dodatku nie tylko własnemu partnerowi, lecz także współpracownikom czy krewnym.

Mężczyźni odwdzięczają się miesiąc później - 14 marca. W myśl tradycji, podarunek dawany kobiecie ma być trzy razy więcej warty niż ten, który od niej otrzymał.

W niektórych krajach walentynki są zakazane

W Arabii Saudyjskiej obchodzenie walentynek jest zakazane, sprzedawcom nie wolno nawet wystawiać przedmiotów w kształcie serca lub czerwonych róż, które miałyby symbolizować święto zakochanych. Saudyjska policja religijna pilnuje, by ten zakaz był przestrzegany.

Także w Pakistanie zwyczaj wysyłania kartek walentynkowych jest potępiany, ponieważ uważa się, że kłóci się on z zasadami islamu.

