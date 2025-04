Po czyjej stanąć stronie? Żony, z którą on ma przeszłość i dzieci? Czy może kochanki, która daje mu to, czego dawno nie miał? Można wybaczyć? A może nie tylko on jest winny? Poznajcie dwie wersje tej samej historii, w której w końcu każdy musi zadać sobie pytanie: odejść czy zostać? Poddać się czy walczyć? Ważniejszy jest namiętny seks czy przywiązanie i bezpieczeństwo? Romans, który wciąga jak kryminał. Zwłaszcza że każdy.

„Inna kobieta" to wciągająca od pierwszej strony opowieść, w której każda kobieta odnajdzie echa własnego życia. Nowa książka autorek powieści „Dwanaście życzeń"!

fot: materiały prasowe

Ta powieść wytrąci was z równowagi. Sprawi, że sami nie będziecie wiedzieć, komu kibicować i co zrobić ze sprzecznymi uczuciami. Autorki osiągnęły mistrzostwo, od ich powieści nie sposób się oderwać. - Magdalena Kordel

Prawdziwa i mądra opowieść o tym, jak skomplikowane potrafią być ludzkie pragnienia i jak bardzo tęsknimy za miłością. - Natasza Socha

To historia poranionych serc, niewłaściwych wyborów i niedomówień. To także przewrotna opowieść o miłości, która pokazuje, że nie wszystko, co widzimy, jest czarno-białe, a życie ma też liczne odcienie szarości.To książka, w której każda z nas może odnaleźć siebie. - Gabriela Gargaś

Karolina Głogowska - bardzo się napracowała, żeby nie zajmować się tym, co najbardziej lubi, czyli pisaniem. Sprzedawała reklamy, organizowała konferencje, negocjowała umowy handlowe. W końcu rzuciła wszystko i została dziennikarką. Była redaktorką serwisów WP Kobieta i dzieci.pl, felietonistką WP Opinie. Jej reportaże ukazują się w magazynach Wirtualnej Polski i Onetu. Poza tym wychowuje córkę, śpiewa w chórze i pisze kolejne książki.

Katarzyna Troszczyńska - dziennikarka, od lat pisze dla kobiet. Pracowała m.in w „Pani”, „Twoim Stylu” i „Claudii”. Fanka forów internetowych, szczególnie jednego, które uwielbia za możliwość bezpośredniego kontaktu z kobietami. Po czterdziestce postanowiła wreszcie przestać błądzić i zajmować się tylko tym, czego naprawdę chce. Matka nastolatka, żona, córka, człowiek trzech kotów i jednego psa, przyjaciółka wspaniałych kobiet, które nieustannie są jej zawodową inspiracją.

Materiały prasowe: Wydawnictwo W.A.B. / GW Foksal