Jeśli szukasz książki, której fabuła cię zadziwi i zaintryguje, to koniecznie przeczytaj "Zemstę". Nie mamy na myśli lektury Fredry, ale opowieść polskiej autorki - Katarzyny Michalak. "Zemsta" to wybuchowa mieszanka tajemnicy, akcji i pożądania. Ale także opowieść o miłości, która zdarza się raz na całe życie. W jej imię bohaterzy zdobywają się na największe poświęcenie i stawiają wszystko na jedną kartę. "Zemsta" to też nowa, sensacyjna twarz pisarki: niesamowita akcja, tempo, gangsterzy, ale i nie zabraknie tego - co czytelniczki kochają: czyli emocji, miłości, walki o uczucie wbrew wszystkiemu. My jesteśmy zachwycone i zadziwione różnorodnością wątków.

O książce



Fabuła książki porywa i zaciekawia. Po przeczytaniu kilku stron nie będziesz w stanie odłożyć książki na półkę, bo będziesz chciała dowiedzieć się co jest dalej i dalej. To wszystko za sprawą intrygujących zdarzeń i emocji, jakie wywołuje opowieść.

Głowna bohaterka Marie Solay znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jej najbliżsi zostali zamordowani, a ją samą ścigają bezwzględni zabójcy. Jeśli wpadnie w ich ręce, czeka ją los gorszy od śmierci. Na ratunek dziewczynie wyrusza ktoś, kogo nigdy nawet nie spotkała. On jednak zaryzykuje życiem, by jej pomóc.

Chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie przeczytaj tę rewelacyjną opowieść.

fot. Klaudia Rataj, Konrad Wasilewski

O autorce

Katarzyna Michalak to jedna z najbardziej poczytnych polskich pisarek obyczajowych. Sprzedała już ponad milion egzemplarzy swoich książek. W dorobku ma ponad 30 tytułów, a jedna z ostatnich jej powieści to "Zemsta". Autorka ma bliski kontakt z czytelniczkami i rozumie je doskonale – może dlatego, że sama wiele przeszła. Życie jej nie oszczędzało. Wiadomość, że mąż odchodzi do innej, ciągnący się w nieskończoność rozwód, samotne wychowywanie dziecka, trudna sytuacja finansowa, a w dodatku poważne problemy ze zdrowiem – to wszystko mogłoby złamać każdego. Katarzyna Michalak nie poddała się jednak, a w swoich powieściach niejednokrotnie pokazuje, jak patrzeć optymistycznie na świat.

fot. Klaudia Rataj, Konrad Wasilewski

Katarzyna Michalak - mistrzyni emocji

W tym tkwi sekret ogromnego sukcesu. Czytelniczki utożsamiają się z Katarzyną Michalak – jej stanami emocjonalnymi, jej marzeniami, jej problemami. Czytają o sobie. Łatwiej im radzić sobie z trudnymi chwilami, gdy wiedzą, że ktoś je wspiera. Bo książki Michalak koją, podnoszą na duchu i uświadamiają, że każdy ma słabsze chwile. Ważne, by wiedzieć, jak powstać i co najważniejsze – cieszyć się pozytywnymi drobiazgami, które przynosi codzienność. Bo to tak naprawdę buduje nasze szczęście.

Katarzyna Michalak kocha inspirować, ale nie tylko innych, ale przede wszystkim samą siebie. Z każdej minuty życia czerpie inspiracje do swojej twórczości i codzienności. Ma to szczęście, że nigdy się w życiu nie nudziła. Miała mnóstwo zajęć i przede wszystkim spotkań z ludźmi – niezwykłymi, choć z pozoru mogli wydawać się zwyczajni.

