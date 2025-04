W Boże Narodzenie samotność staje się wyjątkowo dokuczliwa. Dla Anny to pierwsze święta po rozwodzie. Jowita również nie ma nadziei na powrót męża do domu, co więcej, musi to jakoś wytłumaczyć swojej córeczce. Roman samotnie wychowuje dorastającego syna, jednak ich relacja jest bardzo burzliwa. Małgorzata w ogóle nie ma kontaktu z córką, jeśli nie liczyć kartek pocztowych przesyłanych kilka razy do roku.

Jagna Kaczanowska - psycholog i dziennikarka miesięcznika „Twój Styl”. Mieszka z rodziną pod Warszawą. Ma trzy psy, trzy koty i konia. W czasie wolnym uwielbia czytać i zajmować się ogrodem, w którym hoduje historyczne odmiany róż i kilkadziesiąt odmian peonii.

Justyna Bednarek - z wykształcenia romanistka, a z wieloletniej praktyki zawodowej – dziennikarka i redaktorka. Autorka nagradzanych książek dla dzieci (Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek zdobyły Warszawską Nagrodę Literacką oraz nagrodę Empiku „Przecinek i kropka”; Pięć sprytnych kun zyskało nominację do tytułu Książki Roku polskiej sekcji IBBY, a także trafiło na jej listę rekomendowaną). Na podstawie Skarpetek powstaje serial animowany. Autorka mieszka na warszawskich Bielanach, z dziećmi, psami i myszoskoczkami. Planuje założenie kurnika.

Autorki pracują obecnie nad trzecim tomem Ogrodu Zuzanny pod tytułem Warto walczyć o tę miłość.