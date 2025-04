To nowe unikalne dzieło, które powstało z fascynacji Quentina Tarantino i Roberta Rodrigueza filmami klasy "B", prezentowanymi na podwójnych seansach w małych kinach. "Grindhouse vol.1. Death Proof" to pierwsza część ich wspólnego projektu - eksplozja, jaką może wywołać tylko mieszanka "Kill Bill" i "Sin City".

Krótko o filmie Dla najpopularniejszej didżejki w Austin, Jungle Julii (Sydney Tamiia Poitier) oraz jej dwóch przyjaciółek Shanny (Jordan Ladd) i Arlene (Vanessa Ferlito) noc jest najlepszą okazją, by porządnie się zabawić. Cała trójka wyrusza więc z Guero do teksaskiego Chili Parlor. Ich wyprawa nie pozostaje niezauważona... W ślad za dziewczynami potajemnie udaje się Stuntman Mike (Kurt Russell), facet, który lubi seks, alkohol i ostrą jazdę. Ale przede wszystkim kocha zabijać... Zwłaszcza młode, seksowne dziewczyny, na które działa jak magnez. On i jego diaboliczny samochód są postrachem każdego miasta, w którym się pojawiają.

"Grindhouse" to podwójna dawka chorego, szokującego i perwersyjnego klimatu rodem z exploitation movies.

"Death Proof" łączy typowy horror z kinem akcji pełnym samochodowych pościgów, które stanowią tutaj kanwę opowieści. Oba gatunki zostały zespolone tak ściśle, że nie potrafię powiedzieć, w którym dokładnie momencie następuje przejście z jednego gatunku do drugiego" - powiedział Quentin Tarantino, twórca scenariusza, reżyser i prodeucent filmu.

Zdjęcia i opis filmu: dystrybutor "Grindhouse vol.I. Death proof" w Polsce - Kino Świat.