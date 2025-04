Filmowy hit z Kingą Preis i Antonim Pawlickim niebawem w kinach, i to na Walentynki! Zobaczcie, dlaczego warto czekać na tę produkcję.

Producenci kinowego hitu „Jack Strong”, Scorpio Studio, sięgnęli po nowy gatunek – musical. Film #WszystkoGra, którego premiera zapowiadana jest na Walentynki 2016, to połączenie wysokiej jakości kina rozrywkowego z nowoczesną formą. To film skierowany do każdego widza, niezależnie od wieku, płci czy gustów. "Wszystko gra" to najlepsze polskie piosenki w nowoczesnych aranżacjach z choreografią Agustina Egurroli, którzy wykonują genialni aktorzy: Kinga Preis, Stanisława Celińska, Eliza Rycembel, Antoni Pawlicki, Sebastian Fabijański oraz Bartosz Żuchowski. Producenci zachwalają własną twórczość:

Ten film to połączenie świetnych piosenek z kawałkiem dobrego kina. Chcieliśmy w naszym nowym filmie połączyć wysoki poziom artystyczny z rzeczami, które trafiają do masowego widza. Myślę, że dzięki pracy ze wspaniałymi twórcami, to nam się udało.



Antoni Pawlicki podkreśla, że produkcja jest na najwyższymi poziomie, a praca na planie była czystą przyjemnością.

Miałem wrażenie, że to plan Chicago czy Mamma Mii!. To będzie nowoczesna forma, coś co możemy skojarzyć z zachodnim, amerykańskim, dynamicznym filmem.

Fabuła filmu "Wszystko gra"

Pawlicki. Film #WszystkoGra to historia o poszukiwaniu szczęścia, miłości i radości życia. Zosia (Eliza Rycembel) próbuje zmienić świat za pomocą sztuki. Jej mama (Kinga Preis) niespodziewanie spotyka na swojej drodze kogoś wyjątkowego. Babcia (Stanisława Celińska) ukrywa tajemnicę z przeszłości. Trzy kobiety spróbują ocalić rodzinny dom. Pokonują przeszkody i perypetie. W tej niezwykłej historii o miłości partnerują im Sebastian Fabijański, Antoni Pawlicki i Bartosz Żuchowski. Reżyseria Agnieszki Glińskiej i zdjęcia nominowanego do Oscara Pawła Edelmana gwarantują rozrywkę na najwyższym poziomie. Wszystko to w rytmie najpiękniejszych polskich piosenek w zupełnie nowych aranżacjach. Niezapomniane melodie i doskonałe teksty najlepszych autorów – od Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty przez Maanam po T.Love. Nowy blask tych przebojów podkreślą najlepsi tancerze w porywających choreografiach Agustina Egurroli.

#WszystkoGra - superpremiera już w Walentynki!

W kinach od 12 lutego 2016 r.

