Ogromne emocje, wielka miłość, niezwykła historia i barwne postacie. Dobry romans powinien mieć wszystkie te cechy. Wybrałyśmy dla Was pięć najlepszych książek, które wciągną Was bez reszty i na długo pozostaną w pamięci.

Reklama

Porywająca historia miłosna, która nie miała prawa się wydarzyć. Księżniczka Christianna prowadzi prawdziwie królewskie życie. Jednak cena, którą za nią płaci jest bardzo wysoka. Przyszła władczyni musi pogodzić się z tym, że stale musi żyć pod czujnym spojrzeniem opinii publicznej i nigdy nie będzie mogła decydować o swoim losie. W imię przestrzegania surowych reguł rządzących dworskim życiem musi zapomnieć o miłości, spełnianiu marzeń i wyrzec się własnego szczęścia. Wszystko zmienia się, kiedy w uporządkowane życie Christianny wkracza pewien fascynujący mężczyzna.

Na pozór życie Olivii Grayson jest pasmem sukcesów. Jednak cena, którą za to musiała zapłacić jest niezwykle wysoka. W imię kariery kobieta musiała poświęcić swoją rodzinę i relację z czwórką, dorosłych już, dzieci. By im to wynagrodzić i nadrobić stracony czas co roku zabiera całą rodzinę na wspólne wakacje. Tym razem padło na rejs luksusowym jachtem po Morzu Śródziemnym. Olivia nie wie jednak, że tym razem będzie musiała musiała zmierzyć się ze swoją przeszłością i odkryć prawdę o swoich najbliższych.

Opowieść o tym, że nawet największe uczucie może zostać wystawione na najcięższe próby. Meredith i Steve od 14 lat są szczęśliwym małżeństwem. Spełnieni zawodowo z powodzeniem łączą karierę i życie rodzinne. W pewnym momencie pracująca na Wall Street kobieta otrzymuje propozycję nie do odrzucenia. Wiąże się ona jednak z przeprowadzką do San Francisco. Olivia wyjeżdża do Kalifornii, gdzie wkrótce ma dołączyć do niej mąż. Jednak niespodziewanie rozłąka znacząco się przedłuża a to, co jawiło się jako szansa staje się ogromnym zagrożeniem.

4. Wichrowe wzgórza - Emily Brontë

Absolutna klasyka romansu opowiadająca o tragicznej miłości wśród angielskich wrzosowisk. Historia Heathcliffa i Catherine to przykład tego, że namiętne uczucie może nie tylko budować, lecz także wypalać i niszczyć tych, których kochamy. Dwojgu kochankom przyjdzie zapłacić za ich fascynację najwyższą cenę, a skutki ich błędów odczuwać będzie kolejne pokolenie. Piękny i porywający romans, który powinna przeczytać każda z nas.

5. Co się wydarzyło w Madison County - Robert James Waller

Przykład na to, że życie potrafi zaskoczyć nas w każdym wieku. Francesca Johnson wiedzie spokojne i poukładane życie gospodyni domowej u boku męża i dwójki dzieci. Jednak kiedy spotka fotografa Roberta Kincaida okazuje się, że budzą się w niej dawne tęsknoty i fascynacje. Chociaż ich romans trwa zaledwie cztery dni, to dla obojga czas ten staje się niezwykle istotnym dla dwojga kochanków i skłoni ich do refleksji nad własnym życiem.

Jeżeli ta lista to dla Was za mało, to zajrzyjcie na www.kolekcjadaniellesteel.pl, gdzie czekają na Was najlepsze romanse królowej gatunku Danielle Steel! Nowe tomy co dwa tygodnie! Wzruszenia i emocje gwarantowane!

Reklama

Czytaj też:5 erotycznych książek, które powinnaś znać i... trzymać je przy łóżkuKsiążka to zawsze dobry pomysł na prezent. Podpowiadamy, które tytuły są godne uwagi