Zerknij do naszego zestawienia!

1. Golf moja pasja. Podróże z golfem w tle, Wojciech Pasynkiewicz

Zakrzywiony kij, małe piłeczki łatwe do zgubienia, kilka lub kilkanaście dołków, do których trzeba trafić, pokonując kilometry trawnika.

Wydaje ci się to trudne i nudne? To znaczy, że golf znasz tylko z teorii, jeszcze w niego nie grałeś, i nie wiesz, ile emocji i atrakcji może zapewnić ci ten sport.

Golf nie jest grą tylko dla zawodowców, ludzi majętnych, samotników lub entuzjastów nie widzących poza nim świata. Golf to świetny sposób na wspólne – towarzyskie, rodzinne – spędzanie czasu, połączone z podróżami w ciekawe miejsca.

Szukasz odmiany od tradycyjnego wypoczynku? Chcesz spróbować czegoś nowego? Golf, oto odpowiedź.

Autor opowie ci, jak zaraził się bakcylem golfa. I jak do dziś nie może się z niego wyleczyć. Zabierze cię na golfowe wycieczki – nie tylko po polach, ale także po ich okolicach, miastach i zabytkach. Opowie ci o historii golfa, etykiecie, najsławniejszych golfistach.

Czytaj i graj!

2. Królowie życia, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk

Pasjonująca opowieść o muzycznej przyjaźni Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Muzycy znani z takich zespołów jak Kombi, Skawalker, O.N.A. czy Kombii udzielają wywiadu, w którym wspominają swoje muzyczne początki, wielkie sukcesy i... porażki, po których udawało im się podnieść i grać dalej. Królowie życia to zapis dziejów polskiej muzyki rozrywkowej przypadających na kilka dekad PRL-u oraz nowej Polski. Artyści ci na trwałe zapisali się w jej historii.

3. Co mi w życiu nie wyszło, Piotr Gąsowski

Jego twarz brzmi znajomo. Ale tych historii jeszcze nikt nie słyszał. Piotr Gąsowski przez pięć lat pracowicie spisywał swoje wspomnienia, co komentuje z właściwym sobie lekko sardonicznym poczuciem humoru: no może trochę długo, ale to dlatego, że w przeciwieństwie do wielu kolegów robiłem to sam! Co go łączyło z Robinem Williamsem, jak skończyła się jego przygoda na planie filmu porno i czego dowiedział się o sobie od Gustawa Holoubka – o tym w biografii o tytule tak przewrotnym, jak prawdziwym.

4. Odnaleziony po latach, Agnieszka Szygenda

Kto z nas czasami nie ma ochoty rzucić wszystkiego i zmienić swojego życia? Główny bohater powieści, samotnie wychowujący nastoletniego syna, w ciągu jednego miesiąca traci pracę, syna i zdrowie. Ale kiedy wszystko się wali, może to oznaczać, że świat chce nam pomóc zbudować siebie inaczej, od nowa. Niektórym zdarzeniom trzeba po prostu pozwolić się zadziać.

Czterdziestokilkuletni mężczyzna wyprowadza się na drugi koniec Polski, żeby przed sobą uciec, a w konsekwencji siebie znajduje. W nowym domu odkrywa ukryty pod podłogą właz do piwniczki, która skrywa tajemnicę z czasów II wojny światowej...

5. Rozgrywka, Lena Najdecka

Bezwzględny karierowicz z prowincji dzięki mafijnym układom dostaje tekę ministra, a wraz z nią zadanie ustawienia przetargu na autostradę. Pierwsze przestępstwo wywołuje efekt domina –bagno wielkiej polityki zaczyna go wciągać.

Korupcja, zastraszanie i seks – w ten sposób zdobywa niemal nieograniczoną władzę i manipuluje aparatem państwa. Na drodze staje mu jednak mecenas Paweł Wencel, niewygodny znajomy z przeszłości. Wencel zna mroczny sekret skorumpowanego polityka, ale wie, że jeśli go ujawni, ściągnie na swoją rodzinę śmiertelne niebezpieczeństwo.

Czy Wencel jest gotowy stanąć do walki z całym systemem?

Rozgrywka to thriller polityczny opowiadający o szaleństwie człowieka, który korzystając ze zdobytej władzy, nie cofnie się przed niczym, by chronić swój mroczny sekret.