Książki erotyczne cieszą się popularnością, ale wzbudzają mieszane uczucia. Ze świecą szukać kobiety, która jawnie przyznaje się, że "Pięćdziesiąt twarzy Greya" to przeczytała tylko z ciekawości, a "Sztuka kochania" to moooże, ale tylko fragmenty. Prawda jest taka, że rynek książki, filmów i gadżetów związanych z erotyką ma się dobrze. Jednak nie tylko Grey, nie tylko "Dziennik Nimfomanki", nie tylko harlequiny z czerwoną okładką... Oto 5 książek erotycznych, których posiadania, czytania i po prostu znania, nie powinnaś się wstydzić.

Reklama

1. Marta Motyl, Odcienie czerwieni

Czerwień może symbolizować miłość, namiętność, seks, a nawet krew płynącą z ran zadawanych przez innych i przez siebie. Całe spektrum tytułowych odcieni zna główna bohaterka powieści – biseksualna studentka żądna erotycznych przygód.

Autorka książki Marta Motyl nie ujawnia, ile z opisanych historii faktycznie pokrywa się z jej życiem. Równocześnie nie boi się poruszać kontrowersyjnych tematów, które stanowią tabu oraz pobudza wyobraźnię czytelników dzięki odważnym scenom seksu. Prowokacyjna powieść „Odcienie czerwieni” ukaże się 2 marca nakładem Edipresse Książki.

Kosztowałam nie resztek, lecz esencji życia. Wtedy wyrzucałam sobie, że używam człowieka jak przedmiotu. Jednak wyrzuty nie zmieniały mojego zachowania. A ono także mnie uprzedmiotowiało.

Powieść stanowi zapis wspomnień i przemyśleń Magdy, której życie zdominowały 2 uzależnienia – od miłości i od bólu. Bezpruderyjna studentka sztuki, bardziej niż malarstwem, zachwyca się nastoletnimi dziewczynami przypominającymi Lolitę. Przyciąga też do siebie niebezpiecznych mężczyzn. Bohaterka wspomina, jak weekendy spędzała w klubach, niczym drapieżnik polując na nową ofiarę, która pozwoliłaby jej zaspokoić seksualny głód. W ten sposób Magda nie tylko realizowała seksualne fantazje, ale zagłuszała też lęk przed zaangażowaniem i samotnością.

2. Audrey Carlan, Dziewczyna na miesiąc. Styczeń - luty -marzec

Mia Saunders to młoda buntowniczka, która próbuje swoich sił jako aktorka. Niespodziewana wiadomość odmienia jej życie - jej ojciec pożyczył dużo pieniędzy i naraził się byłemu chłopakowi Mii, jednemu z licznego grona niewiele wartych facetów, dla których dziewczyna straciła niegdyś głowę. Żeby pomóc ojcu i uratować swoją rodzinę, dziewczyna musi spłacić dług, zatrudnia się więc jako ekskluzywna kobieta do towarzystwa w firmie ciotki, aby co miesiąc dokonywać spłat. Wystarczy, że spędzi miesiąc z bogatym facetem, z którym nie musi uprawiać seksu, aby mieć na kolejną ratę. Czy to taka łatwizna? Pierwsze trzy miesiące – styczeń, luty, marzec – spędza kolejno w Malibu, w Seattle i w Chicago, z różnymi mężczyznami...

3. Marta Motyl, Moc granatu

To kolejna pozycja od Marty Motyl, pisarki i historyczki sztuki, która pojawi się w sprzedaży już w lutym. Odważna, bezkompromisowa, autentyczna.

Moja orientacja nie była łaską. W połączeniu z taką osobowością, temperamentem i pomysłami stanowiła ładunek wybuchowy. Granat!

Bohaterka testuje swoje najbardziej namiętne wcielenie. Z łatwością wślizguje się w role powściągliwej adeptki nauczania, usłużnej hostessy, magnetycznej modelki. Nie opuszcza jej kreatywność, ani nie odpuszcza jej autodestrukcja. Wszystkie przeżycia i otaczającą ją rzeczywistość komentuje plastycznie, ekspresyjnie, z pazurem. Premiera: 15 lutego 2017 roku.

4. Witold Orzechowski, "Kobiety bez wstydu"

Pikantna, zaskakująca, pełna przygód książka opowiadająca perypetie Piotra-psychoanalityka i Don Juana z Krakowa. Główną postacią w tej książce jest Piotr Rola Kossak, facet który wyjechał do Wiednia do pracy jako kelner. Wśród wystawnego przyjęcia zauważa go bogata profesor Glanz, która jest znanym i lubianym psychoterapeutą. Co się okazuje, Piotr ma w sobie mega dużo uroku osobistego i kobitki ciągnie do niego jak muchy do lepu. Na dodatek jest bardzo przystojny i umiejący słuchać kobiety. Pani profesor zaczyna mieć romans z Piotrem, aż w pewnym momencie proponuje mu zdobycie dyplomu psychoanalityka w weekendowym kursie. Ten na to przystaje i otrzymuje dyplom z wyróżnieniem. Niestety romans dobiega końca i Piotrek udaje się do domu...

5. Hanna Bakuła, Kolorowanki erotyczne

Kto powiedział, że książki nie można... stworzyć samemu? Taką możliwość daje modny sposób na odstresowanie i zabawę dla dwojga w jednym: kolorowanka erotyczna! Każdy może stworzyć swoje dzieło i umieścić w ramce. To relaksujący pomysł na spędzenie czasu wspólnie, ale nie jest to tylko zabawa kolorami, a wysyłanie erotycznych sygnałów do partnera. Uwierzcie, sprawdzi się w waszej sypialni!

Znacie godne polecenia książki o namiętnej miłości lub burzliwym romansie? Jakie powieści polecacie?

5 dobrych powodów, żeby nienawidzić kobiet - felieton dla Polki.pl