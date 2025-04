Głowice ze względu na budowę dzielą się na kilka podstawowych rodzajów (które przy okazji niesamowicie się uzupełniają).

Głowice dwuosiowe : dość często stosowane w tańszych modelach. Głowica taka pozwala na regulację położenia aparatu w dwóch płaszczyznach. Możemy go obracać wokół osi pionowej, oraz w bok o 90 stopni (oczywiście również 90 stopni w przód i w tył). Statywy takie są niezbyt wygodne a dotarcie z nimi do trudne dostępnych miejsc wręcz niemożliwe. Ograniczone pole manewru sprawia, że nadają się głównie w miejsca o płaskich powierzchniach ( a więc w domu, w studio).

Głowice trójosiowe : jak sama nazwa wskazuje umożliwiają regulację w 3 osiach. Zazwyczaj każda z nich posiada osobne pokrętło (co jest trochę denerwujące gdy musimy precyzyjnie ustawić aparat). Są bardzo precyzyjne lecz obecnie w najpopularniejszych modelach zostały wyparte przez modele z głowica kulową.

Głowice kulowe : obecnie najpopularniejsze ze względu na prostotę i szybkość obsługi. Za ich pomocą bez problemu ustawimy aparat w dowolnej pozycji, po czym zablokujemy go jednym pokrętłem. Nadają się one idealnie do zastosowań amatorskich ze względu na pewną wadę – mniejszą precyzję niż głowice trzyosiowe.

Głowice ślimakowe: stosowane w statywach studyjnych ( do średnio i wielkoformatowych) aparatów. Położenie aparatu regulowane jest w trzech osiach za pomocą długich pokręteł i przekładni ślimakowych. Ich zaletą jest niesamowita precyzja którą osiągamy kosztem bardzo dużej wagi i wysokiej ceny.

Głowice monopolowe - nie różnią się wiele od zwykłych głowić z tą różnicą że posiadają tylko jedną oś regulacji (przód tył). Jest to ułatwienie dla fotografujących gdyż jednonożny statyw możemy obracać w całości.

Głowice specjalne: tak jak i statywy specjalne są konstrukcjami nietypowymi przeznaczonymi do różnego rodzaju fotografii – np. architektury, panoram, do obiektywów typu Fisheye.

Nowoczesna głowica oprócz szybkiego i precyzyjnego układu powinna być wyposażona również w poziomicę (jedną lub dwie) oraz szybkozłączkę. Jest to płytka którą mocujemy na spodzie naszego aparatu, a która w przeciągu trzech sekund możemy zamontować i zdemontować ze statywu. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie pozwalające na szybką i bezproblemową zmianę sprzętu.