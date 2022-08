Jak się ubrać na grzybobranie?

fot. Adobe Stock/EduardSV

Odpowiedni ubiór do lasu jest ważny zwłaszcza, jeśli jest to twój pierwszy raz. Jedni ubierają się modnie, drudzy wygodnie, a jeszcze trzeci praktycznie. Najważniejsze będą wygoda i bezpieczeństwo Warto wiedzieć, jak ubrać się na grzybobranie i wyruszyć przygotowanym!

Spis treści:

Warto skupić się na podstawowych ubraniach w dress codzie każdego grzybiarza. Strój ma być nie tylko odpowiedni ze względu na pogodę czy warunki atmosferyczne, ale również ze względu na ochronę. Należy pamiętać, że w lesie występuje dużo kleszczy, które prowadzić mogą do boreliozy oraz kleszczowego zapalenia mózgu. Zakrycie każdego kawałka ciała jest niemal priorytetem, gdy chcemy wybrać się na grzybobranie. Nie ma miejsca tu na bluzki z krótkim rękawem czy klapki. Ponadto warto zapamiętać, że strój powinien być jasny, by widzieć na nim ewentualne robactwo.

Spodnie dla grzybiarzy

Podstawą stroju na grzyby są długie spodnie. Chronią one przed wszelkimi zadrapaniami, bądź przed kleszczami. Te małe stworzenia nie tylko spadają z drzew, ale także kryją się w zaroślach traw, więc warto w międzyczasie dla swojego spokoju przejrzeć ciało co jakiś czas.

Bluzka dla grzybiarzy

Bluzka typu longsleeve jest podstawą stroju grzybiarza. Ważne, by zakrywała część ręki aż do nadgarstka, by skóra w tym miejscu była zakryta. Warto również zwrócić uwagę na to, by nie krępowała ruchów.

Kurtka dla grzybiarzy

Kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna będą chronić przed niespodziewanym deszczem. Najlepiej wyposażyć się w taką z kapturem. Jeśli jesteś zapalonym grzybiarzem, to zainwesuj w kurtkę z gore-texu, która służyć ci będzie nawet kilka lat. Natomiast jeśli są to sporadyczne wyprawy, to wystarczyć ci będzie solidny płaszcz przeciwdeszczowy.

Kamizelka dla grzybiarzy

Kamizelka to kolejny, podstawowy element ubioru grzybiarza. Przydaje się, by schować najpotrzebniejsze rzeczy osobiste lub takie, które przydadzą się podczas zbiorów grzybów. W przeciwieństwie do torby czy plecaka nie krępuje ruchów, więc idealnie nadaje się na taką wyprawę.

Nakrycie głowy dla grzybiarzy

Czapka lub kapelusz chronić będzie cię od spadających kleszczy z drzew lub od innego robactwa, którego w lesie jest pod dostatkiem. Warto byłoby również zakryć szyję, więc w tym przypadku sprawdzi się dłuższy kapelusz z materiałem nachodzącym na szyję lub apaszka czy chustka.

Odpowiednią porą na zbiór grzybów jest poranek, gdy temperatura jest niska, a powietrze wilgotne. Dlatego pierwszym wyborem obuwia na grzyby powinny być gumowce, które pozwolą uniknąć kałuż lub błota. Dobrze dobrane kalosze chronią nasze nogi przed pokrzywami, ostrymi szyszkami lub innymi cudami natury. Wybierając solidne buty na grzybobranie, warto postawić tu na praktyczność obuwia – a nie koniecznie na wygląd. Ważne, by posiadały podeszwę antypoślizgową. Warto też rozeznać się, by zakupione obuwie posiadało gumowe zabezpieczenia na łączeniu podeszwy i skóry. Nawet podczas dużej ulewy stopy zostaną suche. Kupując kalosze na grzybobranie, mierz je w grubych skarpetach, a palce nie powinny dotykać czubków.

Jednakże odpowiednie buty to nie tylko klucz do sukcesu, ponieważ ważne są również skarpetki. Powinny wchłaniać pot oraz chronić stopy przed obtarciami. A ponieważ o niespodzianki w lesie nie trudno, warto mieć zapasową parę.

Wiesz już, jak się ubrać na grzyby oraz jakie obuwie pomoże ci w efektywnym zbieraniu grzybów. Jednakże właśnie to dodatki i przede wszystkim akcesoria są kluczem do sukcesu każdego grzybiarza. Zatem warto zaopatrzyć się w:

Gumowe rękawiczki – niezbędne do zbiorów grzybów, chronią dłonie przed brudem i zadraśnięciem.

Koszyk na grzyby – najlepiej, by był to wiklinowy koszyk na grzyby. Są wygodne oraz umożliwiają przepływ powietrza. Dzięki temu grzyby unikną zaparowania oraz ich zepsucia. W żadnym wypadku nie chowaj ich w plastikowe torby.

Nożyk – do oczyszczania grzybów z brudu oraz sprawdzania, czy są robaczywe.

Spray na komary i kleszcze – w lesie to rzecz obowiązkowa.

