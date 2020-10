Makijaż na Halloween - 3 najbardziej pomysłowe halloweenowe makijaże

fot. Adobe Stock

Makijaż na Halloween powinien być przerażający, ociekający krwią, straszny. Mimo wszystko, każda z nas nawet w takim dniu chce wyglądać ładnie i kobieco. Oto kilka propozycji, które połączą tych kilka sprzecznych elementów.

Pierwsza propozycja została zainspirowana Dniem Zmarłych obchodzonym w Meksyku. Tego dnia króluje radość, dobra zabawa i kolorowe szaleństwo. Charakterystycznym elementem święta są cukrowe czaszki, często kolorowe, zabawne, bogato zdobione, które spożywane są przez rodzinę i przyjaciół zmarłej osoby, ku jej czci.

Święto pozbawione jest smutku i zadumy w odróżnieniu od naszych obchodów dnia Wszystkich Świętych. Nie ma tutaj również nutki grozy, jak w przypadku amerykańskiego Halloween.



Oczywiście wariacji makijażu sugar skull może być wiele. Może być wykonany w jednej tonacji kolorystycznej lub barwny, może być dość prosty lub z bardzo skomplikowanymi, bogatymi zdobieniami.

Elementami charakterystycznymi makijażu jest jasna, wręcz biała twarz, obrysowane oczy a'la kwiatki, czarny nos i usta jak u szkieletu. Dodatkowe kwiaty, serduszka, ozdobne zawijasy to już kwestia gustu. Ma być kolorowo i zabawnie, niczym u bardzo uzdolnionego cukiernika.

Czym wykonać taki makijaż? Akrylowe farbki do twarzy kupisz w wielu drogeriach. Możesz użyć też farbek do twarzy przeznaczonych dla dzieci (dostępnych w sklepach z artykułami papierniczymi), które łatwo się zmywają i nie uczulają.



Podczas Halloween nie może zabraknąć szkieletów i czaszek. Wbrew pozorom i tu można pokusić się o różnorodną wersję tego make up'u - bardziej przerażającą lub bardziej kobiecą, seksowną. Podstawą jest nieco przyszarzona skóra - do podkładu dodaj kroplę czarnego eyelinera lub cienia do powiek w kremie.



Za inspirację do jego wykonania niech posłuży teledysk Lady Gaga „Born This Way”. Cechą charakterystyczną makijażu są czarne cienie wokół oczu i kościotrupie usta. Jeśli wolisz mniej przerażający look, usta pomaluj czerwoną szminką. Taki makijaż to także świetny pomysł na makijaż na Halloween dla dzieci.



Z pewnością każda z was kojarzy film „Czarownica", w którym główną rolę gra Angelina Jolie. To najlepsza inspiracja do wiedźmowego make-upu! To jeden z tych makijaży, który jest możliwe najprostszy do wykonania, bo bazuje na mocnym smoky eyes i czerwonych ustach.

Aby makijaż czarownicy był jeszcze bardziej mroczny, zamiast klasycznego bronzera do twarzy użyj czarnego lub ciemnoszarego cienia do powiek i wykonturuj nim twarz. Pamiętaj o mocnym podkreśleniu brwi, mogą być nawet mocno przesadzone.



