Paznokcie na Halloween 2020 - 8 najmodniejszych inspiracji na manicure

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Paznokcie na Halloween 2020, obowiązkowo pomalowane w związane z tym świętem kolory i wzory, to najlepsze dopełnienie halloweenowej stylizacji. Jaki manicure będzie najmodniejszy w tym sezonie? Prym zdecydowanie wiedzie intensywny pomarańcz zestawiany z czernią i bielą, wzory czaszek i nietoperzy oraz błyszczące ozdoby 3D.

Martwisz się, że nie będziesz umiała wykonać halloweenowego manicure samodzielnie? Spokojnie, większość z prezentowanych przez nas wzorów jest naprawdę łatwa do wykonania. Wybrałyśmy takie motywy, które nie sprawią trudności nawet najmniej utalentowanym i cierpliwym.

Do wykonania takiego manicure jak na zdjęciu, potrzebne ci będą 3 lakiery do paznokci - biały, czarny i pomarańczowy a także naklejki do frencha (kupisz je w każdej drogerii).

Chcesz prostszą wersję? Wystarczy, że wybranymi lakierami pomalujesz paznokcie naprzemiennie (jeden na pomarańczowo, jeden na biało, jeden na czarno). Aby efekt był jeszcze ciekawszy, możesz poeksperymentować z wykończeniem lakierów - błyszczące połączyć z matowymi i brokatowymi.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Spokojnie, nie musisz malować takich wzorów własnoręcznie. Od czego są naklejki do paznokci! Ich nałożenie zajmuje kilka minut (kwestia wprawy), a efekt zawsze jest nieziemski.

Do niedawna naklejki dostępne były wyłącznie w ofercie marek takich jak H&M, Neonail czy NCLA - teraz kupisz je w każdej drogerii. Szukaj tych limitowanych kolekcji przygotowanych specjalnie na Halloween. Co powiesz na te fioletowo-niebieskie?

Weź biały, pomarańczowy i czarny lakier i pomaluj nimi paznokcie. Do namalowania drobnych wzorów, przyda się aplikator zakończony kuleczką.

Nie maluj ich na wszystkich paznokciach - zajmie to zbyt dużo czasu. Zdjęcie poniżej jest najlepszym dowodem na to, że zupełnie nie jest to konieczne. Paznokcie bez wzorów pomaluj jednym kolorem albo dodaj top coat z drobinkami.

Wzór szachownicy wymaga nie lada precyzji i nie należy do najprostszych. Daruj sobie malowanie jej własnoręcznie i skorzystaj ze wcześniej wspomnianych naklejek do paznokci.

Jeśli nie zdążysz już ich kupić, możesz też pomalować wszystkie paznokcie na biało i dodać tylko kilka poziomych i pionowych czarnych kresek (pamiętaj jednak, by wybierać specjalne lakiery przeznaczone do zdobienia, które mają mały, precyzyjny pędzelek).



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

To nasz ulubiony manicure - jest łatwy i jednocześnie niezwykle efektowny. Wybierając brokatowy top coat, zwróć uwagę na kolor drobinek - dobrze, jeśli będą błyszczały na zielono, pomarańczowo i fioletowo, czyli kolory, które najbardziej kojarzą się z Halloween. Jeśli nie znajdziesz takich w swojej drogerii - sięgnij po złoto lub srebro - są dobre na każdą okazję.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Poza pomarańczowym kolorem, z Halloween kojarzy się również fiolet - jest bardziej mroczny i tajemniczy i ma tę zaletę, że nie widać na nim drobnych niedociągnięć (w przeciwieństwie do białego tła).

Dla urozmaicenia manicure, możesz dodać błyszczące kamyczki i nakleić na kilka wybranych paznokci albo dodać odrobinę brokatu na same końcówki.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Jeśli cały rok czekasz właśnie na Halloween, w tym sezonie postaw na coś ekstremalnego. Zdjęcie niech posłuży tylko jako inspiracja - podejrzewamy, że aż tak długich tipsów nie dostaniesz w pobliskiej drogerii.

Możesz wybierać między tymi przeźroczystymi i namalować na nich wybrany wzór albo zainwestować już w te pomalowane (bardzo często znaleźć można również te dedykowane konkretnie Halloween).



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Na pierwszy rzut oka wyglądają na skomplikowane, ale nie musisz się ich bać - wymagają tylko odrobiny cierpliwości. Zacznij od naklejenia tipsów (na długich paznokciach ozdoby wyglądają o wiele bardziej efektownie).

Następnie naklejaj paciorek przy paciorku - mogą tworzyć jakiś konkretny wzór (na zdjęciu są to po prostu kwiatki) albo być naklejone zupełnie spontanicznie - efekt i tak będzie powalający!



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

