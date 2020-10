Makijaż czarownicy - jak go zrobić krok po kroku?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Makijaż czarownicy to najczęściej wybierany look na halloweenową imprezę. Spodoba się przede wszystkim tym z was, które nawet podczas Halloween nie chcą rezygnować z kobiecego looku - makijaż czarownicy może być glamour!

Co więcej, to jeden z tych make-upów, do których nie musisz mieć specjalnych farbek ani innych akcesoriów. I jest prosty do wykonania.

Makijaż czarownicy krok po kroku

Taki makijaż może mieć różne oblicza. Zanim przystąpisz do dzieła, wybierz maksymalnie 4 kolory, którymi będziesz się posługiwać. W naszym wypadku będzie to czerwień, fiolet i czerń.

Pamiętaj, aby odcienie miały zimną poświatę. Zrezygnuj z ciepłych brązów i złota (nawet, jeśli w takich ci bardziej do twarzy) na rzecz lodowatych granatów, szarości i srebra.

Nałóż bazę, a następnie mocno kryjący podkład, aby efekt był faktycznie „piorunujący", wybierz kosmetyk o ton jaśniejszy od swojej naturalnej karnacji. Utrwal wszystko trasparentnym pudrem. Mocno podkreśl brwi, najlepiej nieco ciemniejszą kredką niż zwykle, możesz nadać im też ostrzejszego kształtu. Na całą górną powiekę, aż do załamania, nałóż fioletowo-śliwowy cień i rozetrzyj go w kierunku brwi - granice powinny być niewidoczne. Podkreśl nim również dolną powiekę. Na ruchomą część powieki nałóż czerwony cień. Wzdłuż górnej linii rzęs narysuj eyelinerem grubą, czarną kreskę wywijającą się ku górze. Wytuszuj rzęsy i doklej sztuczne (najlepiej te maksymalnie duże). Usta pomaluj matową, czerwoną szminką. Obrysuj wargi czarną kredką delikatnie ją rozcierając ku środkowi ust. Kości policzkowe podkreśl ciemniejszym niż zwykle bronzerem albo, jeśli zależy ci na bardziej mrocznym efekcie, czarnym cieniem do powiek.

Gotowe!



fot. Adobe Stock

Do takiego makijażu możesz dodać piękne iskrzące kamyczki, brokat albo cekiny. Wszystko zależy od twojej wyobraźni!

Makijaż czarownicy - najmodniejsze inspiracje

Tak jak wspomniałyśmy na początku, makijaż czarownicy może mieć różne oblicza. Zerknij na nasze inspiracje, może skusisz się na zupełnie inny look?

Czarne oczy i czarne usta

Smoky eyes w grafitowych i czarnych odcieniach oraz czarne usta to makijaż, który sprawdzi się do niejednej halloweenowej stylizacji.

Do tak ciemnego makijażu warto dodać odrobinę rozświetlacza, najlepiej tego w zimnej tonacji. Kosmetyki o lodowych wykończeniach znajdziesz m.in. w ofercie marki MakeUp Revolution i Lime Crime.



fot. Adobe Stock

Zgaszone róże, fiolety i pomarańcze

Niekonwencjonalna wersja kojarząca się z wiedźmami ze średniowiecznego lasu - aby całość wyglądała naprawdę mrocznie konieczne jest nałożenie na twarz podkładu jaśniejszego o kilka tonów.

Pamiętaj, że cera musi być ultramatowa. W tym wypadku całkowicie zrezygnuj ze wszystkich rozświetlaczy i brokatu.



fot. Adobe Stock

