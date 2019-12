Sweter z H&M hitem Instagrama. Jak wygląda?

fot. Materiały prasowe

H&M to jedna z najpopularniejszych (obok Zary) sieciówek na świecie. Można tam znaleźć ubrania i dodatki w przystępnych cenach. Czasem nawet pojawi się modowa perełka, która staje się hitem wśród blogerek i Instagramerek. Tak właśnie było tym razem. Dziewczyny na całym świecie pokochały różowy kardigan zapinany na duże guziki.

Różowy kardigan z H&M hitem Instagrama

Nie jesteśmy specjalnie zaskoczone, że ten sweter stał się hitem Instagrama. Ma bardzo twarzowy kolor, jest ciepły i wykonany z miękkiej wełny o grubym splocie. Dodatkowo będzie pasował do wielu jesienno-zimowych stylizacji.



fot. Materiały prasowe

Możesz go nosić do dżinsów i sportowych butów. Równie dobrze będzie wyglądał ze spódnicą midi i kozakami na słupku. Jeżeli wolisz coś bardziej wystrzałowego, to postaw na szerokie spodnie culottes, elastyczne botki na szpilce i kolczyki XXL.

Obecnie sweter jest dostępny (w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym) w pełnej rozmiarówce - została w ostatnich dniach uzupełniona. Uważnie śledzimy ten produkt, bo same chcemy mieć go w swojej szafie. Jeżeli uważasz, że ten kolor nie jest dla ciebie, to możesz wybrać model w szarym kolorze, który różni się jedynie guzikami, są złote.

Mamy niestety jedną złą wiadomość. Ten sweter jest dość drogi, bo kosztuje 229,99 zł. My sobie tłumaczymy, że będziemy nosiły go przez wiele sezonów, bo ma klastyczny krój i z pewnością nie wyjdzie z mody.

Więcej modnych ubrań z H&M:

4 sukienki z H&M, na które warto polować w Black Friday

Kolekcja H&M na jesień 2019 - co warto kupić?