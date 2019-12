4 sukienki z H&M, na które warto polować w Black Friday

fot. Materiały prasowe

Black Friday 2019 w H&M zbliża się wielkimi krokami. W tym roku Czarny Piątek wypada 29 listopada. Szwedzka sieciówka już od poniedziałku oferuje rabaty -50% na wybrane grupy produktów. Obniżono już ceny kurtek i bielizny, jednak klientki marki czekają przede wszystkim na promocje na sukienki. Wybrałyśmy 4 modele, na które warto zwrócić uwagę. Doskonale sprawdzą się na ważne okazje: święta, sylwestra czy inne wielkie wyjścia.

Czerwona sukienka żakietowa H&M, cena 149,99 zł

Czerwień to idealny kolor na grudzień! Nie tylko jest kobiecy, zmysły i rozgrzewa od samego patrzenia na niego. Przede wszystkim idealnie pasuje na wyjątkowe okazje, których w tym miesiącu nie będzie brakować. Firmowa impreza świąteczna czy rodzinne spotkania bożonarodzeniowe to tylko niektóre z nich. Seksowny kolor w połączeniu z prostym, wręcz męskim krojem, tworzą niebanalny modowy duet.

Czarna sukienka z cekinami H&M, cena 149,99 zł

Sylwester tuż-tuż! Cekiny to idealny wybór na najbardziej wystrzałową noc w roku. Nie masz jeszcze w swojej garderobie cekinowej sukienki? Pora to zmienić. Trzymamy kciuki, by w czasie Black Friday H&M obniżył cenę tego imprezowego klasyka.

Granatowa sukienka z weluru H&M, cena 129,90 zł

Wytworny, kobiecy welur to idealna tkanina na chłodniejsze miesiące roku. Nie tylko jest szykowny, ale również doskonale wpisuje się w trendy na jesień-zimę 2019/2020. Kopertowa sukienka w kolorze granatowym sprawdzi się oficjalne okazje, wieczorne wyjścia i spotkania rodzinne.

Satynowa sukienka w kolorze nude H&M, cena 229,99 zł

Satyna to drugi, obok weluru, najmodniejszy materiał w tym sezonie. Pięknie układa się na ciele, jest szalenie kobieca i zmysłowa. Sukienka z lejącej tkaniny z wiązaniem i marszczeniami to dobry wybór na wiele ważnych okazji. Szyku dodaje jej subtelny, a jednocześnie seksowny odcień nude.

Więcej modnych ubrań z H&M:

Kolekcja H&M na jesień 2019: najmodniejsze sukienki

10 hitów kolekcji H&M na jesień 2019 - ubrania i dodatki