Płaszcz oversize z H&M hitem sezonu. Jest wart swojej ceny?

fot. Adobe Stock

Ciepły, a zarazem stylowy płaszcz to jeden z najważniejszych elementów jesienno-zimowej garderoby. Jednak znalezienie tego idealnego graniczy z cudem. Na początku pojawia się pytanie - jaki model wybrać? Zdecydować się na płaszcz wełniany, płaszcz z kapturem, a może postawić na praktyczny płaszcz puchowy? My nigdy nie możemy podjąć decyzji.

Jest jeszcze drugi scenariusz, który zadziałał w przypadku modelu w pepitkę z jesienno-zimowej kolekcji H&M. Od początku wiedziałyśmy, że ten ciuch będzie hitem. W końcu ma uniwersalny krój, który pasuje na większość sylwetek i jest zdobiony wzorem, który pojawia się w najważniejszych trendach na sezon jesień-zima 2019/2020. Początkowo same chciałyśmy mieć go w szafie, ale zniechęcił nas jeden szczegół...

Płaszcz oversize z H&M hitem sezonu

Długi, dwurzędowy płaszcz z grubej tkaniny zdobiony czarno-białym motywem będzie modny przez wiele lat i jesteśmy pewne, że sprawdzi się nawet w czasie bardzo mroźnych dni.

fot. Materiały prasowe

Możesz go nosić do codziennych (casualowych) stylizacji, ale równie dobrze możesz zestawić go z eleganckim zestawem do pracy lub seksownym zestawem na randkę.

Musimy przyznać, że ten płaszcz bardzo się nam podoba, ale uważamy, że 599 zł za rzecz, która ma w swoim składzie - 48% akrylu, 29% poliestru, 20% wełny i 3% innych włókien to zdecydowanie za dużo.

Jeżeli mimo wszystko chciałybyście go kupić, to znajdziecie go w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym marki, ale musicie się spieszyć, bo płaszcz wyprzedaje się w błyskawicznym tempie i zostało już niewiele sztuk w każdym rozmiarze.

Więcej modnych ubrań z H&M:

Marynarka z H&M błyskawicznie się wyprzedaje. Jak wygląda?

Sweter z H&M hitem Instagrama. Jak wygląda?