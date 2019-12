Sukienka z Zary nowym hitem sprzedażowym marki. Jest piękna i kosztuje 139 zł

fot. Materiały prasowe

Sukienki z Zary cieszą się wielką popularnością. W kolekcji jesień-zima 2019/2020 nie brakuje hitów. Kolejnym jest model w groszki, który skradł serca użytkowniczek Instagrama. Sukienka ma ponadczasowy wzór i fason, który idealnie zamaskuje odstający brzuszek.

Sukienka w groszki z Zary hitem Instagrama

Nowym obiektem pożądania z kolekcji hiszpańskiej sieciówki jest sukienka w groszki. Grochy to obecnie jeden z najmodniejszych printów. Szczególnie przypadnie do gustu wielbicielkom mody retro i vintage. Jest klasyczny, elegancki i można go nosić na formalne uroczystości. Ciekawostką jest to, że na sukience Zary zostały one... wyhaftowane, dzięki czemu powstał bardzo ciekawy efekt.

Dużą zaletą sukienki jest luźny krój z podwyższonym stanem i delikatnymi maszczeniami, a także falbaną u dołu - doskonale sprawdzi się do maskowania niedoskonałości. Odstający brzuszek zostanie sprytnie schowany pod materiałem. Za to długość mini pozwoli wyeksponować zgrabne nogi. Cena sukienki to 139,00 zł.

Sukienki w grochy od kilku sezonów są absolutnym hitem. To ponadczasowa klasyka, którą każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Sprawdzi się na wiele okazji. Pasuje na co dzień i na wieczór. Wystarczy tylko wybrać inne dodatki. W ciągu dnia noś ją z trampkami, dżinsową kurtką i dużą torbą zarzuconą na ramię. Wieczorem dobierz do niej sandałki na obcasie, długie kolczyki i listonoszkę łańcuszku.

Lada moment ruszy zimowa wyprzedaż w Zarze! Promocji w sklepie internetowym można spodziewać się - podobnie jak rok temu - już 26 grudnia. Obniżki cen w salonach stacjonarnych prawdopodobnie ruszą zaraz po świętach, czyli 27 grudnia. To będzie doskonała okazja, by upolować modowe hity z Zary w niskich cenach.

