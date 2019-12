Wyprzedaż w Zarze: garnitur za 149 zł. Będzie hitem sezonu wiosna 2020

fot. Materiały prasowe

Zara w tym sezonie naprawdę zaskakuje. Zarówno cenami, jak i modnymi fasonami ubrań. Ostatnio polecałyśmy wam eleganckie sukienki do pracy z Zary oraz modny top z Zary, który jest prawdziwym hitem Instagrama. Jednak przeglądając asortyment hiszpańskiej sieciówki, znaleźć można znacznie więcej hitów. Tym razem wpadła nam się w oczy prawdziwa perełka.

Garnitur z Zary za 149 zł. Jak wygląda?

Marynarka i spodnie w delikatną, biało-różową kratę vichy to propozycja dla kobiet, które lubią klasyczne ubrania i dodatki w unowocześnionej wersji. Marynarka optycznie ma wysmuklający sylwetkę dekolt w kształcie litery V i jest zapinana na jeden guzik. Spodnie w kant, mają luźny krój i kończą się tuż nad kostką.



Garnitur świetnie sprawdzi się jako alternatywa dla sukienki. Warto kupić go z myślą o nadchodzącym sezonie wiosna-lato 2020. Możesz założyć go do pracy, na spotkanie ze znajomymi, ślub przyjaciółki czy randkę z ukochanym. Wystarczy tylko umiejętnie dobierać dodatki. Na co dzień noś go ze sportowymi butami lub sandałami na płaskiej podeszwie, a na bardziej zobowiązujące okazje zamień je na eleganckie szpilki.

Bardzo dużym atutem tego zestawu jest również jego cena. Za dopasowaną marynarkę trzeba zapłacić obecnie 89,90 zł (jest przeceniona ze 199 zł), a za spodnie 59,90 zł (przecenione ze 109 zł). Co daje nam łącznie 149,80 zł. To bardzo dobra cena, bo mamy 2 elementy garderoby, które możemy nosić razem lub osobno, a do tego każda ta rzecz wygląda na żywo bardzo dobrze.

Jeżeli przypadł ci do gustu różowy garnitur z Zary to powinnaś się spieszyć. W sklepie internetowym niestety nie jest już dostępna pełna rozmiarówka. Marynarkę możesz kupić jeszcze w rozmiarze L i XL, a spodnie - S, M i L. Na szczęście produkt jest dostępny również w sklepach stacjonarnych, więc jest szansa, że znajdziesz jeszcze swój rozmiar.

