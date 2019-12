Te sukienki z Zary chcą mieć wszyscy - 4 stylowe modele

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Zara ma w swoich kolekcjach ubrania i dodatki, które są zgodne z najnowszymi trendami, a ich cena nie przyprawa o zawrót głowy. My upodobałyśmy sobie sukienki, które naszym zdaniem są najbardziej kobiecym elementem garderoby.

Poniżej znajdziesz 4 modele, które cieszą się ogromną popularnością wśród internautek i warto kupić je w czasie zbliżających się wielkimi krokami wyprzedaży.

Sukienka z cekinami, cena ok. 139,00 zł

Zimowa obniża cen w Zarze to idealny moment, by kupić kreację na sylwestra. Nasza propozycja to absolutny klasyk, czyli czarna cekinowa sukienka. Model z Zary idealnie wpisuje się w trendy jesień-zima 2019/2020 za sprawą bufiastych rękawów, drapowań i marszczeń, które przypominają sukienki z lat 80.

Wyjściowa cena tego modelu nie jest wysoka, więc w czasie promocji, jest szansa, by upolować ją niemal za grosze.

Sukienka w panterkę, cena ok. 199,00 zł

Najmodniejszy wzór tegorocznej zimy? Niewątpliwie panterka, która jest królową trendu na animal print. Delikatna sukienka w zwierzęcy deseń będzie świetnie wyglądała z kowbojkami, ale możesz ją nosić również w wydaniu sportowym - ze sneakersami i jeansową kurtką.

Ten model przyda się również na wiosnę 2020 - wiele wskazuje na to, że szał na panterkę nie minie.

Aksamitna sukienka, cena ok. 109,00 zł

Oto nowy hit Instagrama! Dopasowana sukienka z aksamitu z bufiastymi rękawami z tiulu święci triumfy na portalach społecznościowych. Jest bardzo efektowna z przodu, a z tyłu - ma szalenie seksowny dekolt, odkrywający plecy. Do tego fason bodycon, który idealnie podkreśla walory sylwetki. To idealny wybór na wielkie wyjście np. sylwestra.

Sukienka w groszki, cena ok. 249,00 zł

Groszki to absolut hit! Nosimy je od kilku sezonów i nic nie wskazuje na to, że wkrótce to się zmieni. Sukienki w grochy są kobiece, eleganckie, mają urok w stylu retro. W połączeniu z satyną prezentują się bardzo szlachetnie, do tego - wyrazisty odcień różu obok którego nie można przejść obojętnie. Mamy nadzieję, że ta sukienka trafi na wyprzedaż w Zarze!

Więcej modnych sukienek z Zary:

Sukienka z Zary to nowy hit. Kosztuje 139 zł

Sukienka z Zary podbija Instagram po raz kolejny. Jak wygląda?

Czerwone sukienki w stylu Anny Lewandowskiej - 3 modele z Zary