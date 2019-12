Sukienki z Zary na sylwestra - 3 najmodniejsze fasony

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Hiszpańska sieciówka ma w nowej kolekcji mnóstwo bestsellerów. Ostatnio Instagram podbiły dwa modele: niebieska sukienka we wzorki oraz sukienka w groszki, które co prawda nie będą najlepsze na szaloną imprezę, ale są warte uwagi.

Jeżeli jesteś na etapie szukania sukienki na sylwestra, to koniecznie zapoznaj się ofertą tej popularnej sieciówki. Nam udało się znaleźć 3 modele, w których zrobisz furorę na imprezie. Spełniają wszystkie wymagania, które stawiamy sylwestrowej kreacji. Są kobiece, seksowe, a zarazem bardzo stylowe.

Sukienka z cekinami, cena ok. 299,00 zł

Cekiny to idealny wybór na sylwestra. Od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Pięknie lśnią w wieczornych światłach, a do tego są szykowne. Nasza propozycja to kolorowa sukienka haftowana cekinami. Oprócz połyskujących elementów, ma jeszcze jeden stylowy akcent, to podkreślone ramiona. Rękawy z bufkami to hit sezonu jesień-zima 2019/2020.

Złota sukienka, cena ok. 139,00 zł

Sylwester to czas, by lśnić. To jedyna noc w roku, kiedy dopuszczalny jest totalny blask. Idealnym wyborem będzie sukienka w kolorze złota. Wpadnie w oko wielbicielkom stylu glamour. Model został wzbogacony paskiem z kontrastową talią. Będzie świetnie wyglądała z wysokimi kozakami.

Bieliźniana sukienka, cena ok. 299,00 zł

Moda na bieliźniane sukienki nie przemija. To bezpieczny, a jednocześnie bardzo seksowny fason na wieczór. Każda kobieta będzie wyglądała w niej zmysłowo i elegancko. Głęboki dekolt, odkryte plecy i tkanina, która delikatnie podkreśla sylwetkę to strzał w dziesiątkę. Do tego szpilki, złota biżuteria i gotowe.

