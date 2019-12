Sukienki do pracy z Zary: 5 modeli do 100 zł

fot. Materiały prasowe

Sukienka do pracy powinna być elegancka i stonowana. Nie oznacza to jednak, że musi być nudna. Przeciwnie! W sieciówkach nie brakuje efektownych modeli, które z powodzeniem można nosić do biura. Króluje nieśmiertelna czerń, lecz to nie jedyny wybór. Oto 5 modnych sukienek z Zary, które mają świetne ceny, a przede wszystkim - są szalenie modne!

Czarna sukienka kimonowa, cena ok. 79,90 zł

Orient i styl biurowy? Czemu nie! Krój kimonowy to jeden z najmodniejszych obecnie fasonów. Doskonale łączy się z klasyką, np. z elegancką czernią. To nowoczesna, oryginalna wersja małej czarnej, która nigdy nie wychodzi z mody. Można ją nosić zarówno jako sukienkę, jak i jako luźną marynarkę.

Sukienka w pepitkę, cena ok. 89,90 zł

Pepitka to wzór, który można nosić na formalne okazje. Wpisuje się nawet w najbardziej restrykcyjny dress code, dlatego idealnie nadaje się do pracy. Uroku dodaje luźny fason z delikatnie podkreśloną talią. To krój, który pozwoli ukryć ewentualne mankamenty sylwetki w okolicy bioder i ud.

Zielona sukienka z paskiem w talii, cena ok. 89,90 zł

Głęboka zieleń to jeden z najmodniejszych kolorów sezonu jesień-zima 2019/2020. Jest elegancki, wytworny, a jednocześnie nie jest intensywny. To jedna z tych barw, która wnoszą powiew świeżości do zestawów biurowych, lecz przesadnie nie rzucają się w oczy. Dodatkowo, wiązanie w talii pięknie podkreśli najwęższe miejsce sylwetki.

Sukienka z plisowanym dołem, cena ok. 89,90 zł

Plisy to absolutny hit sezonu! W Zarze znalazłyśmy sukienkę z przepięknym plisowanym dołem, uszytym z brązowej satyny. Ten materiał cieszy się obecnie wielką popularnością. Dobrze wygląda w duecie z inną, mniej błyszczącą i gładką tkaniną. Ta sukienka to absolutny must have. Cieszy również niska cena.

Szara sukienka z paskiem, cena ok. 99,90 zł

Szarości idealnie pasują do pracy - są neutralne i ponadczasowe. Nie będą nudne, jeśli dodasz do nich dodatki w wyrazistych kolorach np. musztardowym. Wybrana przez nas sukienka z Zary będzie dobrze wyglądała niemal na każdej sylwetce. Jest szalenie wygodna, więc sprawdzi się również podczas weekendu. Wystarczy, że szpilki zamienisz na wygodne sneakersy.

Więcej modnych ubrań z Zary:

Wyprzedaż w Zarze - 5 rzeczy, które warto kupić

Spódnica z Zary hitem Instagrama. Kosztuje 109 zł

Kasia Tusk w modnym płaszczu z Zary