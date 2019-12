Top 5 na grudzień 2019: wybór redaktor działu Moda

Kolaż Polki.pl

Grudzień to miesiąc, w którym rządzi czerwień. To kolor, który nieodłącznie kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia. Dodatkowo, w tym roku idealnie wpisuje się w jesienno-zimowe trendy. Jego dobrym towarzyszem jest równie modna głęboka zieleń. Oba kolory - szczególnie w towarzystwie odrobiny złota - to kwintesencja stylu glamour. Zobacz modowe hity grudnia 2019!

Świąteczny sweter H&M

Po prostu musisz go mieć! To absolutny grudniowy must have, który można nosić nie tylko w czasie świąt. Świąteczne swetry są elementem zimowego stylu casual. Doskonale pasują go jeansów lub spódnic. Jeśli dress code w twojej firmie tego nie zabrania, możesz je nosić nawet do pracy.

Zielony kombinezon C&A

Zieleń to drugi z najmodniejszych kolorów zimy. Można go nosić na co dzień, jak również na wieczór. W połączeniu z satyną tworzy wytworny duet - idealny na wielkie wyjście. Kombinezon w tym kolorze sprawdzi się na firmową imprezę świąteczną, uroczystość rodzinną lub... zimową randkę z ukochanym. Zestaw go z modnym futerkiem i seksownymi szpilkami. Szyku doda odrobina złotej biżuterii.

Kurtka futerko Mohito

Kochasz look w stylu glamour? W oko wpadnie ci kurtka futerko, która jest tegorocznym bestsellerem. Idealnie pasuje na ważne okazje. Podkreśli elegancję wieczorowych sukienek lub kombinezonów. Będzie świetnie wyglądać w towarzystwie kozaków na wysokich obcasach.

Czerwona sukienka Zara

Czy może być coś bardziej seksownego niż czerwona sukienka? Polecamy tę o fasonie bodycon z asymetryczną górą. To krój, obok którego nie można przejść obojętnie. W tej kreacji z powodzeniem można wybrać się na Christmas Party, a nawet sylwestra. Dodaj złotą biżuterię i szpilki, a wyczarujesz klasyczny wieczorowy look.

Zielona torebka Tory Burch

Pikowana torebka to na łańcuszku to klasyka mody. To dodatek, który można nosić na wiele okazji. Doda wyrazistości stylowi casual, podkreśli szyk zestawów na wieczór. Pasuje do czerni, brązów, granatów oraz... czerwieni. Uważaj tylko, by nie przesadzić ze świątecznym akcentami. To może się skończyć efektem kiczu. ;)

Więcej modnych ubrań:

4 sukienki z H&M, na które warto polować w Black Friday

Wyprzedaż w Zarze - 5 rzeczy, które warto kupić